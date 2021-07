Her er det varmest å bade akkurat nå

Langt inn i Leangbukta finner du Hvalstrand bad. Den nyeste temperaturmålingen i vannet her viste 27.8 grader. Foto: Oslofjorden.com

I Asker er det målt 27.8 grader i vannet. Samtidig er det meldt 20–30 centimeter med nysnø i nord.

8 minutter siden

De fleste har en venn eller et familiemedlem som alltid sier det: «Jeg bader ikke før det er mer enn 20 grader i vannet.»

Nå er imidlertid sjansen stor for at du kan få med deg vedkommende på en liten dukkert. Etter en lengre periode med sol og varme i store deler av Norge, har badetemperaturen steget betraktelig de siste ukene:

I skrivende stund er det ifølge YR.no varmest badevann i Viken: Det er målt 27.8 grader i vannet på Hvalstrand bad i Asker.

Det er viktig å påpeke at tallet er sendt inn av en privatperson. Den høye temperaturen kan derfor skyldes at målingen er gjort på et spesielt varmt sted.

Skapertjern i Asker og Tromlinga i Arendal følger rett bak. Her har brukere meldt inn 26.5 grader begge steder.

Varmest i små vann

Mandag morgen var det 23 grader i Ulsrudvann i Østmarka. Foto: Vilde Bratland Hansen

Badetemperaturen på badeplassene i Oslo har også krøpet over 20 grader.

Her er det varmest, ifølge Oslo kommune:

Skraperudtjern – 23 grader.

Ulsrudvann – 23 grader.

Stensrudtjern – 22 grader.

Er du blant dem som virkelig liker å kjøle ned kroppen, kan Svarttjern (16 grader) kanskje være noe for deg.

Isbading?

Men foretrekker du isbading, må du nok dra lenger nord.

Den kaldeste badetemperaturen – 2.7 grader – er så langt i sommer målt på Bjørnøya på Svalbard 14. juli. Vannet i Båtvika på Jan Mayen er hakket varmere med 3.5 grader.

Alternativt kan du oppsøke disse badestedene som alle har temperatur på 10 grader eller kaldere:

Bekkestua i Vestre Slidre i Innladdet – 8 grader.

Ramberg i Flakstad i Nordland – 9.9 grader.

Svartbukta i Tromsø – 10 grader.

Snø i fellesferien

Selv om det blir noe kaldere denne uken, sammenlignet med forrige, ser det ut til å bli lite eller ingen nedbør i Øst- og Sør-Norge den kommende uken.

I Finnmark, Troms og Nordland er det imidlertid meldt snø og minusgrader:

– Det kommer snø, og det kan vare helt frem til fredag, i alle fall i Finnmark, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset.

Han legger til:

– Men man må over 800–1000 meter for at snøen skal legge seg.

– Er det vanlig med snø i juli?

– Det har skjedd før og det kommer til å skje igjen. Men det er jo ikke det en ønsker seg i fellesferien, kanskje, lyder svaret.

Ifølge Yrs prognoser kan det komme opp mot 20–30 centimeter nysnø på de høyeste toppene i Finnmark, Troms og Nordland.