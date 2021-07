FHI: Nesten ett av tre nye koronatilfeller skyldes deltavarianten

Jessheim er blant stedene som har opplevd utbrudd av koronasmitte den siste tiden. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Antall tilfeller av koronasmitte har falt med 10 prosent, men 31 prosent av tilfellene i forrige uke skyldtes deltavarianten av viruset, viser FHIs ukerapport.

NTB

14. juli 2021 13:16 Sist oppdatert nå nettopp

Antall tilfeller av deltavarianten, som tidligere ble kalt den indiske varianten, har økt fra 50 fram til uke 21 til totalt 792 tilfeller.

De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som har opphav i ulike importhendelser, heter det i ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I forrige uke ble det meldt om i alt 1.168 nye tilfeller av koronasmitte, en nedgang på 10 prosent fra uka før. Samtidig har antallet tester økt med 15 prosent. R-tallet, som viser hvor mange personer en smittet sprer viruset til, var på 0,9 for en uke siden, anslår FHI.

Siden 15. juni har R-tallet i snitt vært på 0,8.

Alfavarianten, som tidligere sto for over 90 prosent av smittetilfellene, er den siste fireukersperioden nede på rundt 68 prosent.

I forrige uke ble det heller ikke meldt om noen koronadødsfall. De siste ti ukene har det vært registrert seks eller færre dødsfall per uke, med et snitt på 2,3 per uke, ifølge FHI.