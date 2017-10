Støre om Regjeringens satsing på digitalisering: – Mer 1997 enn 2017

– Det er et mønster at denne regjeringen sier oppdaterte ting, men gjør utdaterte satsinger, sier Jonas Gahr Støre.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å bevilge 588 millioner kroner til nye tiltak for IKT og digitalisering. 20 millioner er satt av til 500 nye studieplasser innen IKT-faget.

Som i fjor går 10 millioner kroner til tiltak for opplæring i koding i grunnskolen.

– Ikke et taktskifte

Støre mener forslagene er «puslete». Han viser til Estland, et land som begynte digitaliseringen allerede rundt midten av 1990-tallet.

– En regjering som ønsker et taktskifte for digitalisering, leverer ikke med dette budsjettet. Det er mer 1997 enn 2017 over disse satsingene, sier han.

Ap-lederen mener spesielt satsingen på nye IKT-studieplasser er skuffende.

– Vi vet at våre universiteter står med kapasitet til å ta imot mange flere studenter, og både næringslivet og offentlig sektor trenger det. Dette handler om å sende et signal utover sektoren selv om at nasjonen satser, sier Støre.

Dobler antall studieplasser

IKT-Norge har lenge ønsket en dobling av antall IKT-studieplasser, fra dagens rundt 2000 plasser til minst 4000. Under budsjettforliket i fjor høst ble det satt av penger til 500 nye plasser. Men da IKT-Norge gjorde en opptelling etter studieopptaket i vår, fant de bare rundt 140 av de nye studieplassene.

– Nå skal altså regjeringen gjøre de 500 plassene permanente. Vi kommer til å foreslå minst 1000 i vårt alternative budsjett. Selv det er i nedre sjiktet – bransjen mener vi må opp til 5000. Men det er i det minste en start, sier Støre.

Olav Olsen

Jan Tomas Espedal

Savner mer krutt

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, er enig i at ambisjonsnivået er skuffende.

– Jeg er overrasket over at ikke det er mer krutt i budsjettet på digitalisering, sier Austlid.

Hun påpeker at Erna Solberg og Regjeringen var opptatt av digitaliseringsinnsatsen i valgkampen.

– Nå ser vi likevel en lavere innsats enn i 2017. Da var det satt av rundt én milliard i digitale midler. Digitaliseringsarbeidet går forferdelig tregt, og spesielt kommunene trenger hjelp til å få opp kompetansen, sier Austlid.

– Er Aps motforslag om minst 1000 nye IKT-studieplasser bra nok?

– For neste studieår så er 1000 bra. Men i løpet av de neste fire årene må vi ligge opp mot 5000 studieplasser, sier Austlid.

Sanner: – Kritikken imponerer ikke

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner synes ikke kritikken fra Støre er berettiget.

– Da jeg overtok ansvaret for digitalisering, manglet vi tempo, samordning og politisk lederskap. Nå er Norge nest best i Europa, og vi har høyere ambisjoner. For 2018 bidrar vi med mer penger til statlige prosjekter, og vi får til en viktigere kobling mellom digitalisering i stat og i kommunene, sier Sanner.

– Synes du selv at 500 IKT-studieplasser er nok?

– Det er Regjeringens forslag til budsjettet, og det er en viktig satsing. Så skjønner jeg at IKT-Norge vil ha mer, det er jobben deres. Men kritikken fra Støre imponerer ikke særlig.

Møter Estlands president

Mandag møtte Støre Estlands president Kersti Kaljulaid til debatt om teknologikompetanse og nasjonal ledelse, under Aftenpostens teknologikonferanse A-Tech.

– Lederne i Estland har gjort digital satsing til en nasjonal strategi. Ikke bare for næringslivet, men også i spørsmålet om nasjonal identitet og sikkerhet. De har satset på dette som en ledelseskultur, svarer Støre på spørsmål om hvordan han tror Estland har lykkes i å bli en av verdens mest digitale nasjoner.

Han mener Norge har potensial til å bli ledende på digitalisering, men at ledere må ta mer ansvar for å snakke med teknologibransjen.

– Det siste tiåret har teknologi og politikk holdt hverandre på armlengdes avstand. Nå treffer teknologiendringene de store regulerte sektorene i samfunnet vårt, som utdanning, helse, transport. Da må vi ha mye tettere kontakt.