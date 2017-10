Stor kontraterrorøvelse i Oslo og Agder

Totalt deltar rundt 900 personer fra politiet, Forsvaret, departementer og sivile samarbeidspartnere i øvelsen mandag og tirsdag.

Det vil bli noe synlig aktivitet både i Kristiansand-området og Oslo sentrum disse dagene, men øvelsen skal ikke påvirke publikums aktiviteter, opplyser Politidirektoratet (POD) til NTB.

Det vil også være en del helikoptertrafikk i begge øvingsområdene.

Trener på etterretning

Øvelsen tar utgangspunkt i reelle og aktuelle trussel- og risikovurderinger. I tillegg til operativ innsats fra politi og forsvar er etterretning og etterforskning en del av opplegget.

«Terrorhendelsene i Europa de siste årene har vist at det er store mengder informasjon som må innhentes og analyseres på kort tid når et angrep skjer. Som regel er det ikke bare én gjerningsmann, men flere, og det er ikke bare ett tilslagssted og åsted, men mange. Etterforskning og etterretning er en del av totalberedskapen til politiet. Det er avgjørende at alle deler av politiets innsats kommer i gang når noe alvorlig skjer», skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Øver på samarbeid

Operasjon Nordlys som øvelsen heter, erstatter den tidligere årlige øvelsen Tyr og ble vedtatt av Regjeringen i fjor. Operasjonen er den første øvelsen etter at den nye bistandsinstruksen trådte i kraft i høst. Instruksen skal forenkle og forkorte tiden det tar for politiet å be om hjelp fra Forsvaret. I den gamle ordningen måtte henvendelsen gå gjennom to departementer. Nå kan en politimester melde direkte fra om behov for bistand til Forsvarets hovedkommando.

– Øvelsen går ut på å øve samhandling mellom justis- og forsvarssektoren. For å få en ordentlig test skal vi øve på alle nivåene i de sektorene, sier beredskapsplanlegger i Oslo politidistrikt, Henrik Hartmann, til NRK.

Det er politiet som har ansvaret for å håndtere terrorhendelser i Norge, mens Forsvaret kan bistå med utstyr og personell når politiet ber om det.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Samarbeidsproblemer

Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen i fjor høst er imidlertid samarbeidet mellom de to etatene svært dårlig. Riksrevisjonen brukte karakteristikken «svært alvorlig» om samarbeidsproblemene, som er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og som kun benyttes unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.

Rapporten slo fast at politiet og Forsvaret hverken hver for seg eller sammen er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon. Rapporten ble hemmeligstemplet av regjeringen, noe som førte til krass kritikk fra både riksrevisor Per-Kristian Foss og opposisjonen på Stortinget. Deler av rapporten ble senere lekket av Dagens Næringsliv.

Det har også vært friksjon mellom de to etatene når det gjelder bekjempelse av terror til sjøs. I fjor høst ble det intern splid i det regjeringsoppnevnte Røksund-utvalget da et flertall foreslo å overføre ansvaret for terroraksjoner til sjøs fra politiet til Forsvaret, mot stemmene til politirepresentantene i utvalget.

Regjeringen valgte til slutt å overkjøre flertallets innstilling og fastholdt at initiativretten skal ligge hos politiet også ved sjøterror, mens Forsvaret skal få ansvar for å lede og gjennomføre operasjonene.