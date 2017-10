Overgrepstiltalt mann risikerer forvaring

Aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har i tiltalen tatt forbehold om at det blir nedlagt påstand om forvaring med en tidsramme på 12 år.

– Dette er en svært alvorlig sak. Flere av overgrepene kvalifiserer til voldtekt, sier Klundseter.

Han sier at slik saken nå står, mener han at det er risiko for gjentakelse og at det derfor er nødvendig å ta forbehold om forvaring. Forvaring brukes når en tidsbestemt straff ikke ansees å være nok til å verne samfunnet.

Over 500.000 bilder beslaglagt

Mannen fra Oppland er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot sin niese fra hun var tre til ti år gammel. Også flere av de andre jentene var under ti år da overgrepene skal ha skjedd, går det fram av tiltalen. Mannen er også tiltalt for å ha fotografert eller filmet flere av overgrepene.

Han er også tiltalt for oppbevaring av over 500.000 bilder og over 2.900 filmer som viser seksuelle overgrep mot barn og/eller seksualiserte fremstillinger av barn.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i 2015.

– Han har erkjent det vesentlige i tiltalen, sier Klundseter.

Slipper å møte i retten

Det er satt av seks dager til saken i Gjøvik tingrett. Klundseter sier at de viktigste bevisene er mannens forklaring, bildene som er beslaglagt og avhør gjort av jentene.

Ingen av jentene kommer til å møte i retten, men det blir spilt av såkalt tilrettelagte avhør av dem under rettssaken.

Av det store beslaget av bilder og filmer gjort på mannens PC, kamera, minnepinner og harddisk, kommer retten til å få se en sammenstilling på 10–15 minutter, opplyser Klundseter.