Elevene ble orientert om de nye ordensreglene mandag denne uken. I første omgang er reglene innført for to uker. En av reglene er:

«Ingen fysisk kontakt (klemming, handshake, knuffing etc.) i friminuttene mellom kl. 08.15–14.00»

– Bakgrunnen er at det har vært en del knuffing, klemming og hand-shaking som egentlig er positiv, men som ender opp i småkonflikter og gjerne med at noen ligger i bakken. Det er rett og slett veldig mye fysisk kontakt mellom en del elever på 8. trinn, sier fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg ved Øygard ungdomsskole i Sandnes.

Ingen følelser

Elever reagerer på de nye reglene. 8. klassingene Aftenbladet snakket med mandag kveld, synes klemme-forbudet gir helt feil signal til ungdommen.

- Om jeg ser en venninne som er lei seg, skal jeg altså ikke få lov til å gi henne en klem. Gjør jeg det risikerer jeg en anmerkning. Dette skal skolen bruke ressurser på å kontrollere. Er det riktig, spør Hege Wik (13).

- Med det nye regelverket blir det nesten slik at vi ikke får vise følelser. Hvilket signal er dette å sende? Fysisk kontakt kan være viktig i et vennskap. Nå er til og med et vennskapelig klapp på skulderen forbudt på skolen, sier Nicole Nielsen (13).

Fysiske tenåringer

Rektor Røyneberg mener ordensreglene er riktige.

– Har knuffingen utviklet seg til det du vil kalle vold? Har noen blitt skadet?

– Nei. Det handler om 8. klassinger som er veldig fysiske, de har mye energi og klarer ikke helt å begrense seg. Alle har krav på et trygt skolemiljø, derfor innfører vi nå noen ordensregler for en periode. Inspektøren har vært rundt i alle klassene og informert om hvorfor vi strammer inn, sier rektor.

– Elevene trenger hjelp

Hun mener det allerede i løpet av mandagen har vært en merkbar forbedring i elevenes oppførsel.

Jon Ingemundsen

– Elevene skal gå her i tre år, vi må veilede dem litt i hvordan de skal oppføre seg. Hos oss går de fritt på skolen i friminuttene, det er ikke sånn at de må ut. Det er frihet under ansvar. Da må vi hjelpe dem litt, sier Røyneberg.

– Hvorfor er klemming forbudt?

– Akkurat nå velger vi å begrense dette, men det kan godt hende vi slipper det opp igjen. Vi sier reglene gjelder for alle på 8. trinn, fordi dette gjelder flere elever på tvers av klasser, sier Røyneberg.

– Kan reglene oppfattes som urettferdige for dem som oppfører seg?

– Jeg tror elevene forstår hvorfor vi gjør dette. Og det er ikke alltid at klemming er positivt. For den som ikke får en klem, er klemmingen ikke så positiv. Nå skal vi kartlegge hvilke resultater vi får av nye regler, sier rektor.

– Hva er blitt gjort til nå, for å begrense uønsket oppførsel?

– Vi har økt vaktholdet, vi har hatt samtaler med elever og vi har hatt elevvakter. Men vi har ikke oppnådd ønsket effekt, sier rektor.

Urettferdig

8. klassingene Aftenbladet møtte i skolegården mandag kveld, mener at de nye ordensreglene er urettferdige og lite gjennomtenkte.

- Alle her vet hvilke elever som noen ganger kan være litt for hardhendte når de for eksempel klemmer. Det jeg reagerer på er at klemmeforbudet likevel gjelder for alle, sier Kjartan Eliassen (12), som selv ikke er en utpreget klemme-person.

- Jeg er mer en sånn «handshaker», men heller ikke det er lov i skolegården, sier han.

Kristin Wik (13), Rikke Jespersen (12) og Angelica Husvæg (13) synes argumentet om at alle har krav på et trygt skolemiljø er litt rart.

- Forbud mot fysisk kontakt øker ikke akkurat trygghetsfølelsen, mener de tre.

Dagens store snakkis

Laila Jespersen har barn på Øygard ungdomsskole. Hun reagerer på de nye ordensreglene som begrenser fysisk kontakt.

– Elevene må jo få lov til å gi hverandre en klem, klappe hverandre på skulderen eller holde hender. For mange er det en god start på dagen med litt fysisk kontakt. Jeg synes det er flott at elevene klemmer på hverandre og viser hverandre omsorg. Det er greit at skolen vil forhindre negative hendelser, men de kan ikke nekte alt for å forebygge, sier Jespersen.

De nye reglene var den store snakkisen i bilen da hun hentet ungdommene sine og to venner etter skoletid.

– Det er selv veldig negative. Jeg trodde ikke skolen hadde lov til å lage slike forbud, sier Jespersen.

Ingen besøk, vandring eller klemming

Det er undervisningsinspektør Marte Folkvord Ramirez som har sendt ut de nye reglene for hvordan elevene skal oppføre seg. Ramirez er også sosialrådgiver ved skolen.

I reglene som er lagt ut på skolens hjemmeside, rettet mot elevene på 8. trinn, heter det:

«8. trinn og friminutt: For å skape et trygt skolemiljø for elevene har trinnet sett seg nødt til å stramme inn reglene for friminutt.

Ingen besøk i klasserom/henging i døråpning

Ingen vandring i gangene annet enn for å gå fra ett sted til ett annet

Ingen fysisk kontakt (klemming, handshake, knuffing etc.) i friminuttene mellom kl. 08.15–14.00

De er blitt oppfordret til å benytte seg av tilbudene vi har i midttimen: fotball, basketball/håndball, bordtennis, spill (mandag og torsdag) og åpent bibliotek.

Videre heter det at elevene får to uker på seg til å vise at de karer å forholde seg til reglene:

«De som ikke klarer det, vil få veiledning av trinnleder med påfølgende telefonsamtale hjem/event. møte med foresatte.»

Skolen ber også om at foresatt tar en prat med ungene sine om temaet. I første omgang er reglene innført for to uker, opplyser rektor.

Aasland, Jarle

– Ikke en vanlig regel

Det er ingen felles ordensregler for skolene i Sandnes. Det er opp til hver rektor bestemme hvilke regler som gjelder på skolen, og det er vanlig å diskutere disse med ansatte, elever og foreldre.

– Det er første gang jeg hører om dette, og det er ikke noe skolen har diskutert med meg. De har nok gjort dette i beste mening for å få slutt på en ukultur med knuffing i friminuttene. Noen ganger kan det være vanskelig å tolke hva som er vennligsinnet kontakt og hva som er knuffing, og dette er nok noe skolen gjør for å markere alvoret i dette, sier kommunaldirektør for oppvekst skole Pål Larsson i Sandnes kommune.

Jon Ingemundsen

Samtidig ser han at reglene mot fysisk kontakt som klemming, handshake og knuffing i friminuttene kan straffe elever som ønsker å gi hverandre positiv oppmerksomhet.

– Det er synd at det går ut over de som vil gi hverandre en klem. Men dette er nok noe skolen gjør i en periode for å få slutt på en uheldig ukultur. Dette er ikke en generell ordensregel vi ønsker å ha i Sandnes-skolene, og jeg har ikke hørt at dette er en vanlig regel på andre skoler. Men det ligger nok noe bak, og jeg vil snakke med skolen for å høre mer om hvorfor de har innført denne regelen, sier Larsson.