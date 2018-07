– Jeg sover ikke så mye. Jeg tenker mye på at UDI har gitt avslag, avslag, sier Abdul Ghafoor Hamdard.

Han er nå på flukt fra Afghanistan – for andre gang. Første gang flyktet han til Norge i 2015, og ble et av de såkalte «oktoberbarna» som fikk midlertidig opphold og skulle returneres til Kabul og hjemlandet ved fylte 18 år.

Men så gjorde Stortinget helomvending og sa at denne gruppen unge flyktninger – enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan -skulle få muligheten til ny vurdering av asylsøknaden sin.

Uenige om alder

Ifølge Hamdard og hans advokat Maggi Rødvik ble han returnert til Afghanistan i starten av 2018. UDI mener han er født 15. februar 1999, mens han selv mener han er ett år yngre.

Nå har han flyktet på nytt, og er for tiden i Hellas.

Han er fra Kunduz og sier at han ikke kjenner noen i Kabul og ikke vet hvor familien befinner seg.

– Jeg vil tilbake til Norge. Jeg var bare 15 dager i Kabul, sier han til Aftenposten på telefon.

Fakta: Oktoberbarna Afghanske asylsøkere som kom til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere under flyktningkrisen i 2015. De fikk midlertidig opphold frem til fylte 18 år. Siden mange av dem ikke kunne identifiseres, ble de registrert med fødselsdato etter den dagen de registrerte seg som asylsøkere. Mange ankom høsten 2015, i oktober måned. Mange av dem fylte ifølge norske myndigheter 18 år i oktober 2017 og utlendingsmyndighetene bestemte at de skulle sendes tilbake til Afghanistan. Derav begrepet «oktoberbarna».

Avvist fordi søknaden kom etter fristen

Stortinget vedtok i november 2017 en forskriftsendring slik at oktoberbarna kunne søke om å få asylsøknaden sin behandlet på nytt, og dermed slippe å bli returnert til hjemlandet.

395 afghanere har søkt om ny vurdering. 52 har så langt fått beskjed om at de oppfyller vilkårene for opphold i Norge. Ifølge UDI har 95 blitt avvist fordi de søkte etter fristen som ble fastsatt i forskriften.

Uansett alder, så havnet Hamdard i gruppen som kunne søke om ny behandling. Men Utlendingsdirektoratet (UDI) har avvist hans – og 94 andre afghaneres – søknader fordi de ikke nådde frem før fristen.

– UDI tolker forskriften feil, sier Siril Berglund, rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Hun får støtte av Maggi Rødvik, Hamdards advokat.

– Jeg sendte søknaden innen fristen, sier Rødvik.

Fakta: Ny behandling av asylsøknadene Tilsammen 395 unge afghanske asylsøkere søkte om ny vurdering innen fristen etter at Stortinget åpnet for det med en forskriftsendring i november 2017. 95 har fått søknaden avvist fordi UDI mottok søknaden etter fristen. De som kunne søke på nytt hadde fått vedtak mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, fått midlertidig opphold til fylte 18 år og i siste vedtak blitt henvist til internflukt i hjemlandet. 255 har fått avslag fordi de ikke oppfyller ikke disse kravene. 140 oppfyller kravene. 51 av dem har fått opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, men de må legge frem id-papirer. I tillegg har én person fått opphold av beskyttelsesgrunner. To søknader er avslått. Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

«Fremme søknad» vs. «mottatt innen»

Både NOAS og Rødvik mener at UDI begår en feil når ordlyden i forskriften «fremme» innen 2. mai 2018 blir tolket som «mottatt» innen. De viser dessuten til forvaltningslovens paragraf 30 når det gjelder tolkning av tidsfrist.

– Kan du dokumentere at søknaden ble fremmet innen fristen?

– Vi har frankeringsmaskin på kontoret, brevet ble frankert og jeg la det selv i postkassen ved Oslo City den 30. april, sier Rødvik.

UDI skrev i sitt avslag til Hamdard at de avviste søknaden fordi de mottok den etter fristen: «Vi viser til at UDI mottok søknaden din den 04.05. 2018.»

Privat

– Jeg kommer til å klage og be om at søknaden må realitetsbehandles fordi den er blitt sendt innen fristen, sier Rødvik som forsvarer flere av de unge afghanerne.

NOAS er kjent med ytterligere én sak der søkeren ble avvist selv om han skal ha sendt søknaden den 27. april, flere dager innen fristen den 2. mai.

NOAS ber UDI om undersøke om søknader er blitt avslått på feilaktig grunnlag.

UDI vil vurdere fire søknader på nytt

Etter at Aftenposten tok kontakt med UDI, og stilte spørsmål om tolkningen av forvaltningslovens paragraf 30, og om søknaden må være sendt eller mottatt før fristen, har UDI gjort en ny vurdering.

– UDI kan ikke behandle søknader fremmet etter fristen som følger av Utlendingsforskriften § 8-8a, og det kan være krevende å vurdere om søknader er avsendt før eller etter fristen. I vår informasjon har vi derfor vært tydelige på at søknaden måtte være registrert inn av UDI senest 02.05.2018. Vi har videre åpnet for at søknader også kan fremmes på telefon, slik at alle som ønsket å søke på nytt, kunne få gjort det innen fristen, skriver assisterende avdelingsdirektør i Asylavdelingen, Torun Mølstad, i en e-post til Aftenposten.

UDI har nå sett på søknadene som kom inn etter fristen, og som ble avvist, og er av den oppfatning at det ikke er mange søknader som kom inn rett etter fristen.

– Vi ser nå at det kun er fire saker der avsenderdato kan debatteres. UDI vil vurdere disse på nytt med tanke på om det er sannsynlig at de er sendt innen fristen. I så fall vil søknaden tas til realitetsbehandling, skriver Mølstad.

Hun legger til at de aller fleste av søknadene som kom inn etter fristen uansett ikke ville ha fylt vilkårene for ny vurdering, og at mange av søknadene gjelder voksne personer som tidligere hadde fått avslag på en asylsøknad i Norge.