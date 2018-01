Både Aps Hadia Tajik og SVs Petter Eide kritiserer Venstre for å ha forlatt et prinsipielt syn om at den norske stat skal ha ansvaret for menneskerettigheter til folk som er dømt i Norge.

– Venstre har forhandlet bort grunnleggende menneskerettigheter. Jeg er veldig, veldig skuffet, sier SVs justispolitiske talsmann, Petter Eide.

– Dette er en svært overraskende snuoperasjon fra Venstre, sier Aps nestleder Hadia Tajik som inntil i høst ledet Stortingets justiskomité.

Venstre har snudd: Sier ja til å sende norske fanger til Nederland frem til 2020.

Var mot – støtter nå en forlengelse av leieavtalen

Som Aftenposten har omtalt, foreslo Venstre så sent som i starten av desember å avvikle leieavtalen Norge har med Nederland om leie av 242 plasser i Norgerhaven-fengselet. Men i løpet av regjeringsforhandlingen på Jeløy har Venstre til og med akseptert muligheten for en forlengelse av leieavtalen, som går ut høsten 2018.

– De hadde en veldig sterk og klar prinsipiell argumentasjon mot leieavtalen i Nederland. Nå ser de ut til å ha lagt den helt vekk uten egentlig å ha gitt noen forklaring på hvorfor, bortsett fra at de hadde lyst å sitte i regjering, sier Hadia Tajik.

Torgeir Strandberg

Mener kontrollen er «solgt» til Nederland

Eide, som i flere år var generalsekretær i Amnesty International, har samme syn på saken som Venstre hadde i opposisjon. Han fremhever særlig to grunnleggende forhold som er viktige i hans prinsipielle motstand mot leieavtalen med Nederland.

Norge har gitt fra seg kontrollen med hvordan menneskerettighetene ivaretas. Det skyldes at de domfelte soner dommen sin i et fengsel under et annet lands jurisdiksjon: Det betyr at det er et annet lands myndigheter som har fått makt til å utsette de norske fangene for tvang.

De innsatte skal sone i nærheten av nettverket sitt. Det letter en tilbakeføring til samfunnet.

– Regjeringen har «solgt ut» sin jurisdiksjon over fanger dømt i Norge, sier han.

Forhandlet bort menneskerettighetsstandard

Eide sier han ved første øyekast synes Venstre hadde fått til flere gode kompromisser i regjeringsplattformen. Men på dette området er han overrasket over partiet. Han poengterer at Frp i justispolitikken har stått for en annen linje enn Venstre og viser til at Frp ønsker alt fra strengere straffer til å sende straffedømte fra andre land ut av landet.

– Men jeg trodde Venstre ville bidra mer, sier han og fortsetter:

– Det er uakseptabelt at partiet har forhandlet bort standpunkt det har hatt om prinsipielle og grunnleggende menneskerettighetsstandarder. Den norske staten skal ha ansvar for menneskerettighetene til fanger dømt i Norge, sier han.

Venstre: Er fremdeles mot Nederland-prosjektet

Venstres statssekretær Sveinung Rotevatn i Justisdepartementet sier partiet har vært og fremdeles er mot Nederland-prosjektet, ut fra prinsippet om at et land bør ta ansvar for sine egne straffedømte.

– I regjeringsforhandlingene fikk vi ikke gjennomslag for en umiddelbar avvikling, men prosjektet vil bli avviklet senest når det nye fengselet i Agder står klart, sier han.

– Det er vi glade for. Vi er også glade for at regjeringen har fulgt opp kritikken fra Sivilombudsmannen og gjort nødvendige endringer, sier Rotevatn