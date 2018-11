Kvinnebevegelse varsler demonstrasjoner mot Solberg

Kvinnegruppen Ottar vil fronte demonstrasjonene, som skal finne sted landet rundt 17. november, skriver Vårt Land.

– Tilsammen vil det nok være 10.000 i gatene. I Oslo er målet minst 6.000. Erna Solberg skal vite at det har omkostninger å forhandle bort abortrettigheter for å få seg en flertallsregjering. Et overveldende flertall i befolkningen støtter abortloven slik den er i dag, sier leder Ane Stø.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen som en del av regjeringsforhandlingene med KrF. Partiet ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven, som åpner for senabort ved fare for at barnet har en alvorlig sykdom. Erna Solberg (H) har sagt at hun vil forhandle om dette.

I tillegg har tvillingaborter blitt et tema. Norge er det eneste landet i Europa som gir en kvinne rett til å bestemme om hun vil ta bort ett eller flere fostre dersom hun er gravid med flerlinger.

Også i 2013 mobiliserte kvinnebevegelsen mot Solberg-regjeringen i abortdebatten. Da fikk KrF gjennomslag for reservasjonsretten fastleger har i møte med mulige aborttilfeller. Da glapp seieren etter massiv mobilisering fra kvinnebevegelse, opposisjon og krefter i samarbeidspartiene.