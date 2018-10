Joshua French snakket ut offentlig for første gang

Mandag kveld snakket han i et fullsatt Nøtterøy kulturhus, der verken presse eller pressefotografer var tillatt adgang, men flere ansatte i pressen hadde kjøpt billett.

Ifølge TV 2 framsto French som energisk og sjarmerende og fikk forsamlingen til å le ved flere anledninger, tross de til dels alvorstunge temaene han tok opp i det to timer lange foredraget. Ifølge Dagsavisen var han også tydelig følelsesmessig berørt.

Blodtabbe

Den første timen viet han til å fortelle sin versjon, en ny versjon, av hvordan han og kameraten Tjostolv Moland endte opp som leiesoldater i Kongo. Han fortalte hvordan de i mai 2009 skulle møte en informant de var leid inn for å beskytte, og på veien dit ble overfalt av regjeringssoldater som skjøt mot dem og traff sjåføren deres.

– Jeg dro ham ut av setet og satte meg inn. Jeg ville etterlatt Tjostolv. Det var en skuddveksling, sa French.

Deretter sa han at han angret på det svært omdiskutert bildet han tok like etter drapet: En smilende Moland i bilen med sjåførens blod på setet og døra.

– Jeg er interessert i ballistikk, og jeg tenkte blodet ville vise noe. Men bildet var en fuckup, forklarte French.

Pressekritisk

Han ga deretter sin versjon av rettsprosessen mot de to og årene i fengsel i Kongo. Han kritiserte både Kongo og måten mediene hadde behandlet dem på.

– Det var mange faktafeil, vi ble sett på av mange journalister som samfunnsfiender, som eksemplet på alt som var feil med hvites historie i Afrika. Vi skulle representere rasisme og kolonialisme, noe vi overhodet ikke sto for. Det var vi som bodde og jobbet i Afrika. Og her kom de, sa French.

I tillegg til at det ikke er lov til å ta bilder eller filme under foredraget, ga French beskjed om at han heller ikke snakker med pressen eller tar spørsmål fra salen.

Splittet syn

Foredragsturneen til French har skapt ny debatt rundt de to nordmennenes historie i Kongo. Det er bare to uker siden Nikolaj Frobenius trakk seg som manusforfatter til filmen «Mordene i Kongo» etter konflikt med produksjonsselskapet, fordi Frobenius sier han fant noe tvilsomt ved hele saken, og noe grunnleggende upålitelig ved alle de involverte.

– Dette er ikke en historie om uskyldige norske gutter på heisatur, ifølge Frobenius, som i stedet kommer med romanen «Kongonotatene», basert på arbeidet med filmmanuset.

Joshua French' advokat, Hans Marius Graasvold, har uttalt til Dagbladet at han ser på boka som et illojalt prosjekt. Graasvold sier Frobenius, som manusforfatter på filmen, fikk unik tilgang til informasjon om saken, som bare en håndfull mennesker har hatt tilgang til, som han ikke ville fått om han var åpen om sitt eget bokprosjekt.