Fotgjenger påkjørt – bilfører skal ha stukket av: – Hun skal ha blitt kastet flere meter opp i luften

Politiet meldte på Twitter rundt klokken 18.45:

– Nødetatene rykker ut til melding om trafikkulykke i Stadsingeniør Dahls gate En fotgjenger skal være påkjørt og en bil har stukket fra stedet, skrev politiet.

Etterlyser vitner

Politiet etterlyser vitner til trafikkulykken som skjedde ved krysset Nonnegata-Stadsingeniør Dahls gate rundt klokken 18.33.

– En ung kvinne i tenårene er påkjørt og ifølge meldingen ble hun kastet flere meter opp i luften. Hun er under behandling av helsevesen nå, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Det var flere vitner til hendelsen, og en person som så selve ulykken ringte inn til nødetatene.

– Mørk bil kjørte nordover

Volden har ikke informasjon om tilstanden til kvinnen eller om hun var ved bevissthet eller ei.

– Vitner snakker om en mørk bil, og vi etterlyser vitner som kan si noe mer om bilen. Den kjørte i retning Rosendal, altså nordover.

Det er for tidlig å si noe om farten til bilen. Det er en opplyst gate, og påkjørselen skjedde i nærheten av et fotgjengerfelt.

Sjekker overvåkingskamera

Politiet har etterlyst føreren av en mørk Kia, etter at en slik bil ble fanget av et kamera ved Seven Eleven på Rosendal. Klokken 21 melder politiet på Twitter at denne føreren har meldt seg, men at de fortsatt ønsker tips.

– Vi sjekker aktuelle overvåkingskamera i området. Men det er helg, og det gjør det litt vanskeligere å hente ut opptak, sier Volden.