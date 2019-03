Kvinne ble erklært død – var i live

Den uvanlige hendelsen skjedde i Molde 19. februar, skriver TV 2.

Kvinnen ble funnet livløs i en snøskavl og fraktet til sykehuset, hvor hun etter hvert ble erklært død. Politiet ble rutinemessig varslet.

Men da politimannen ankom sykehuset og skulle undersøke det han trodde var et lik, kom det bevegelser og lyder fra den antatt døde kvinnen. Han varslet øyeblikkelig helsepersonale, som umiddelbart startet gjenoppliving.

– Det viste seg at personen likevel ikke var død, slik at vi naturlig nok ikke har noen pågående etterforskning av et mistenkelig dødsfall i denne saken. Utover dette kan jeg ikke gi flere opplysninger, opplyser leder Elin Drønnen for påtaleenheten i Møre og Romsdal politidistrikt.

Tre dager etter hendelsen mottok kvinnen et brev om at tilsynssaken var avsluttet uten ytterligere tiltak.

Politiet har foreløpig ikke åpnet etterforskning av hendelsen, som ifølge Statens helsetilsyn dreide seg om et tilfelle av aksidentell hypotermi. Slike tilfeller innebærer at kroppstemperaturen faller som følger av ulykker, skader eller forgiftninger.

Den laveste kroppstemperaturen hos et menneske som er blitt frisk igjen, var på 13,7 grader og ble registrert på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, skriver TV 2.