(Bergens Tidende): 115 dager etter at fregatten havarerte i Hjeltefjorden, blir skipet fraktet hjem til Haakonsvern.

– Det er en fantastisk god følelse. Det har vært en lang vei og ufattelig med utfordringer. Det har vært både tårer og latter, sier hevingsleder Anders Penna i BOA like etter at lekteren hadde forlatt kai ved Hanøytangen. Det skriver Bergens Tidende.

Sveiset fast

Forventet ankomst på Haakonsvern er litt før midnatt.

Båes Bøe

Det har gått nesten tre måneder siden fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden nordøst for Bergen 8. november i fjor.

Fregatt-havariet:

8. november klokken 04.01 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden nordøst for Bergen.

137 personer var om bord i KNM Helge Ingstad. Åtte personer ble lettere skadet.

Fregatten var på vei sørover fra NATOs gigantøvelse Trident Juncuture utenfor Trøndelag da kollisjonen skjedde. «Sola TS» var fullastet med 625.000 fat råolje fra Sture-terminalen, og skulle til England for å losse.

Syv personer var til bro på fregatten da ulykken fant sted: Seks norske militære og en amerikansk marineoffiser som var på utvekslingsopphold om bord.

Fregatten lå havarert i fjæresteinene i Øygarden etter ulykken. 03. mars startet siste etappe i bergingsoperasjonen med å få fregatten hjem til Haakonsvern.

I tillegg til politiets etterforskning blir saken gransket internt i Sjøforsvaret og av Statens havarikommisjon for transport. Sistnevnte har kommet med en foreløpig rapport om ulykken.

Fregatten har ligget havarert i fjæresteinene i Øygarden etter ulykken, frem til den svært omfattende bergingsaksjonen av det havarerte krigsskipet.

Onsdag i forrige uke ble bergingsoperasjonen flyttet fra havaristedet i Hjeltefjorden til Hanøytangen ved hjelp av de to enorme kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz».

Søndag morgen sto fregatten tørt på lekterdekket og det er blitt arbeidet med å sveise den fast før transportetappen hjem til Haakonsvern kan starte.

– Grunnen til at dette tar tid er at vi må få sveiset på plass alle stagene. Det var vanskelig å komme til på grunn av kranene, og derfor måtte vi flytte lekteren litt, opplyste Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Paul S. Amundsen

Paul S. Amundsen

I løpet av gårsdagen ble «Boabarge» 33 nøyaktig posisjonert under KNM Helge Ingstad.

Under tett overvåking ble ballastvannet pumpet ut av lekteren slik at den gradvis hevet seg opp av vannet.

Bård Bøe

Undervannsdroner (ROV) sjekket underveis løftekjettingenes posisjoner i forhold til dokkputene.

Da lekteren etter hvert var ute av vannet, gikk personell om bord og begynte jobben med å sveise fregatten fast til lekteren, slik at den skulle være sikret mot vind og bølger.

Bård Bøe

– Stram timeplan

I 20-tiden søndag sier hevingsleder Penna at forholdene ligger til rette for at siste del av bergingsoperasjonen skal gå som planlagt.

– Tidsplanen var stram. Vi var avhengig av tidevannet i Vatlestraumen. Da vi så at tiden ble knapp, giret vi litt ned. Det kan gå galt dersom folk bli stresset, derfor ventet vi på neste tidevann.

Paul Sigve Amundsen

Han sier bergingsarbeidet har vært svært krevende, men at han nå kan senke skuldrene.

– Dette er en stor lettelse. Nå kan vi endelig levere KNM Helge Ingstad tilbake til eieren. Det skal bli godt å få satt et punktum sier Penna.

Bard Boe

Dieselutslipp

Lørdag ble det observert mye oljesøl i naturen rundt Hanøytangen.

Kystverket jobber kontinuerlig med å samle opp de flere hundre literne med diesel som har lekket ut.

– I går ble det registrert noen sjøfugl med indikasjoner på diesel i fjærdrakten. Fra klokken ni i dag er Statens naturoppsyn igjen ute for å foreta nye registreringer. Vi jobber samtidig med å sperre inne områdene med diesel for å ta dette opp, sier Seksjonssjef Kjetil Aasebø i Kystverket.

Aasebø understreker at lekkasjen fra lensene har stoppet.