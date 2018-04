Tok venner som gisler i Nordland – ustabil person pågrepet

Klokken 18.30 fredag fikk politiet telefon fra en mann på Inndyr i Gildeskål kommune sør for Bodø som fremsto som ruset og psykisk ustabil.

Han fortalte politiet at han var truet av flere personer og at han av den grunn hadde bevæpnet seg med kniv. Politiet bevæpnet seg og rykket ut fra Meløy lensmannskontor og Bodø.

Prøvde å ta seg inn i hus

Flere personer i nærområdet møtte mannen som bar kniv. Mange ble skremt av mannen som også forsøkte å ta seg inn i flere hus.

Han fremsto som truende for de han møtte, men ga selv uttrykk for at det var han som ble truet.

– Dette var en alvorlig situasjon, men vi tror ikke han var farlig for andre enn seg selv, sier operasjonsleder Tommy Bech.

I en pressemelding skriver politiet:

«Situasjonen tilspisset seg da mannen som bar kniv satt seg inn i en bil med to andre bekjente. De to ble truet og holdt som gisler av mannen. Politiet som kom til stedet fikk raskt lokalisert bilen og startet med forhandlinger. Etter en tid ble begge gislene frigitt uten at de var påført fysisk skade, mens gisseltageren ble sittende igjen i bilen».

Politiet fortsatte å forhandle med mannen uten at de lykkes med å få ham til å overgi seg til politiet.

Klokken 23.04 avfyrte politiet varselskudd etter at han gjorde et utfall med kniv mot politiet, og kl. 23.20 valgte politiet å aksjonere mot mannen.

Mannen er nå pågrepet og kjørt i arrest.