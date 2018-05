Høyere sikkerhet også under årets 17. mai

Til tross for at PST vurderer at trusselrisikoen er lavere enn i fjor, setter Oslo-politiet også i år inn ekstra sikkerhetstiltak.

– Vi vil sperre av med busser og politibiler rundt barnetoget, og man vil se bevæpnet politi, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt til TV 2.

Trondheim og Stavanger går for fremskutt lagring, noe som vil si at politiet vil ha våpen tilgjengelig i politibilene. I Bergen vil det ikke være generell bevæpning 17. mai, men politiet vil ha punktbevæpnede patruljer på særlig risikofylte steder.

Sikkerhetstiltakene rundt nasjonaldagen 2017 ble varslet like etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge fra at det var «mulig» til at det var «sannsynlig» med et terroranslag i løpet av 2017.

Bakgrunnen var terrorangrepet i Stockholm, samt pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum.

– Den åpne trusselvurderingen er kjent og den er jo litt lavere enn den som var i fjor, men vi har altså valgt å bevæpne også i år på grunnlag av den generelle trusselen som er der. Det er uansett små nyanser i trusselvurderingen, sier Strand.

Stabssjefen påpeker at politiet har jobbet mye med etterretning på forhånd, og at det ikke foreligger signaler om en spesifikk trussel mot nasjonalfeiringen i år.

Barnetoget er imidlertid et såpass spesielt arrangement at politiet ikke ønsker å ta noen sjanser, tilføyer han.