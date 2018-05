Etter at alle papirstemmene er talt opp i alle kommunene, er svaret et rungende nei fra Finnmark. 4784 sa nei og bare 383 sa ja. 32 stemte blankt, ifølge iFinnmark.no

Det betyr at 92 prosent av papirstemmene var nei-stemmer. Restulatet fra de digitale stemmene kommer senere – tidligst onsdag.

– Tendensen er en overveiende nei-melding fra Finnmark. Holder dette seg, har finnmarkingene virkelig sagt klart fra om hva de mener om å bli tvunget sammen med Troms, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til NTB.

95,2 prosent nei i Hammerfest

Nei-stemmene var i overveldende flertall over hele linjen. I Alta sa 461 av de 589 fremmøtte nei. Så kom et overveldende nei-flertall i både Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Kvalsund og Gamvik.

Også fylkeshovedstaden Vadsø leverte et rungende nei. Hele 95,44 prosent av de fremmøtte stemte imot fylkessammenslåing. I Hammerfest var tallet noe likt: 95,2 prosent sa nei blant papirstemmene. I faktaboksen kan du se alle resultatene som er klare.

Det er uklart om utfallet vil ha noen praktisk betydning – ettersom Stortinget allerede har vedtatt sammenslåingen.

– Det er ingen grunn til å tro at statsministeren eller kommunalministeren vil endre på sammenslåingen, det har de vært helt klar på, sier Vadsø-ordfører Hans Jacob Bøna til iFinnmark.

Han håper resultatet fra folkeavstemningen kan gjøre at Troms er ekstra rause i sammenslåingsprosessen.

Fakta: Slik er papirstemmene fordelt i de ulike kommunene: Totalt: 4784 nei av 5199 avgitte stemmer. Hammerfest: 654 nei av 687 avgitte stemmer. Alta: 461 nei av 589 avgitte stemmer. Vadsø: 480 nei av 503 avgitte stemmer. Sør-Varanger: 559 nei av 592 avgitte stemmer. Vardø: 233 nei av 249 avgitte stemmer. Kvalsund: 139 nei av 150 avgitte stemmer. Berlevåg: 101 nei av 105 avgitte stemmer. Gamvik: 108 nei av 113 avgitte stemmer. Båtsfjord: 165 nei av 168 avgitte stemmer. Lebesby: 123 nei av 133 avgitte stemmer. Nesseby: 197 nei av 204 avgitte stemmer. Kautokeino: 148 nei av 173 avgitte stemmer (største ja-kommune til nå). Hasvik: 98 nei av 115 avgitte stemmer. Nordkapp: 172 nei av 178 avgitte stemmer. Tana: 272 nei av 284 avgitte stemmer. Porsanger: 385 nei av 403 avgitte stemmer. Måsøy: 141 nei av 154 avgitte stemmer. Karasjok: 212 av 224 avgitte stemmer. Loppa: 136 nei av 150 avgitte stemmer. Kilde: Ifinnmark.no

Stortinget vedtok sammenslåing i fjor

Disse stemmene er kun papirstemmer. Resultatet fra de elektroniske stemmene kommer senere – tidligst onsdag, ifølge fylkeskommunen i Finnmark.

Papirstemmene – altså de som er avgitt ved fysisk fremmøte i et valglokale – må «vaskes» mot stemmene som er avgitt på internett, for å sikre at ingen stemmer dobbelt.

Stortinget har tidligere vedtatt at Troms og Finnmark skal slås sammen til et fylke, men samtalene om hvordan dette i praksis skal skje strandet i fjor høst. Siden vedtaket om at fylkene skal slås sammen allerede er fattet, er det foreløpig uklart om utfallet av folkeavstemningen vil ha noen praktisk betydning.

Kommunalminister Monica Mæland (H) har flere ganger gjort det klart at det kun er et initiativ fra Stortinget som kan føre til et nytt vedtak.

Frykter lav valgdeltakelse

Det bor 1.350 innbyggere i Lebesby. Der ble 133 stemmer talt opp. Ordfører Akselsen vet ikke noe om hvor mange som har stemt elektronisk, men frykter at valgdeltagelsen er lav.

– Kommunalminister Monica Mæland (H) har gått kraftig ut og sagt at det ikke spiller noen rolle hva finnmarkingene stemmer. Det kan påvirke valgdeltagelsen i negativ retning, noe jeg mener er sterkt beklagelig. For når vi først inviterer til folkeavstemning, er det et poeng at flest mulig deltar, sier hun til NTB.

I Finnmark bor det 76.165 personer. Av disse har 59.625 stemmerett.