Flere ras fra Veslemannen

Beboerne i området er evakuert.

– På grunn av skredfare og bevegelser i fjellpartiet ovenfor Lyngheim i Romsdalen, gis det ordre om ferdsels- og oppholdsforbud i området, opplyste politiet i Møre og Romsdal tirsdag ettermiddag.

Ferdselsforbudet kommer etter at Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) tirsdag ettermiddag hevet farenivået for fjellområdet i Rauma kommune – først til oransje, senere på ettermiddagen til rødt.

Ifølge VG gikk det flere større ras fra Veslemannen tirsdag kveld. Avisens fotograf på stedet opplyser at ett av rasene varte i 20 sekunder, mens et annet varte i 9–10 sekunder.

Bevegelsene i fjellpartiet har vært stabile de siste dagene, rundt 10 centimeter per døgn i det øvre området og 1-1,5 centimeter per døgn i det nedre frontpartiet. Det har vært relativt kaldt, og det ligger mye snø i fjellet.

– Det har nå blitt mildere, og det har begynt å regne. Samtidig har hastigheten i den øvre delen av fjellpartiet økt til om lag 20 centimeter per døgn og til 1–3 centimeter per døgn i nedre frontparti. Enkelte mindre partier i den midtre delen viser også økte bevegelser, sier vakthavende geolog Ingrid Skrede i NVE.

Fram til midnatt tirsdag er det meldt 13–20 millimeter nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt plussgrader i dagene fremover, og til sammen vil dette kunne føre til stort tilsig av vann i fjellet, noe som kan føre til ytterligere øking av bevegelsene, ifølge NVE.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene. Tirsdagens evakuering er den femte i år og den tiende siden 2014.