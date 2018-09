Første helnorske romrakett vellykket skutt opp fra Andøya

– Jeg er veldig lettet, glad og veldig stolt. Dette er en stor milepæl for oss, sa leder Terje Vesterås for romprogrammet til Nammo etter at oppskytingen var konstatert en suksess.

Alle andre raketter som er sendt opp fra Andøya, har hatt utenlandske motorer. Nucleus-raketten som torsdag ettermiddag ble sendt opp fra Andøya Space Center, er utstyrt med norsk motor, utviklet av Nammo på Raufoss.

Som den første raketten i Europa er Nucleus utstyrt med hybridmotor, som både benytter flytende og fast brennstoff.

Mye vind

Oppskytingen ble torsdag stadig utsatt på grunn av kraftig og ustabil vind i utskytingsområdet på Andøya.

– Raketten har forholdsvis lav hastighet i utskytningsmomentet så for mye vind vil kunne påvirke kursen, uttalte Vesterås før raketten ble skutt opp klokken 14.16.

Nucleus er resultatet av ti års forskning på Nammo. Raketten er 9 meter lang og veier 800 kilo.

Større raketter

At Nucleus har en hybridmotor gir et fortrinn på risiko og økonomi. Dette innebærer at raketten, i motsetning til dem som bare har fast brennstoff, kan slå av motoren og også justere hastigheten. Det gir også mindre risiko forbundet med å håndtere raketten.

Etter suksessoppskytningen torsdag planlegger Nammo videre at de skal bygge større raketter enn Nucleus som kan frakte satellitter ut i rommet rimeligere enn i dag.

– Nå vil fortsette med å utvikle denne motoren slik at vi kan plassere satellitter i rakettene, sier Vesterås.

Ti års forskning

Planen for testoppskytingen var å sende raketten opp til en høyde av over 100 kilometer ut fra jorden. Med det ville den vil krysse grensen for hva som er verdensrommet, men selve raketten er ikke kraftig nok til å bli værende ute i rommet, men falle tilbake mot jorden.

– Raketten var stabil og gikk til 107 kilometer opp. Da er vi akkurat over grensen til verdensrommet og det var så langt vi håpet på den skulle gå, forteller Vesterås.

Hele oppskytningen var planlagt til å vare i 350 sekunder.