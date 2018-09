Varsler mer heftig uvær de neste dagene

Det første døgnet med høstens første storm er forbi. Et hundretall meldte skader i løpet av morgentimene torsdag, mange tusen mistet strømmen, men det var ingen personskader, er situasjonen på Vestlandet.

– Vi traff godt på varselet vårt, vi var ute og advarte i forkant, sier Kristian Gislefoss, vakthavende meteorolog.

Enkelte steder var de registrerte vindkastene opp mot eller til og med over 50 meter i sekundet. Flere steder blåste vinden i orkan styrke også i gjennomsnitt, ikke bare i enkeltkast.

Vinden har begynt å minke på #Vestlandet. Her er en foreløpig oversikt over de kraftigste vindkastene natt til torsdag. pic.twitter.com/MrOQmOvD3m — Meteorologene (@Meteorologene) September 20, 2018

Den kraftige vinden vil forflytte seg noe, men fortsette, inn mot helgen.

– Det er et lavtrykk som hopper og spretter litt i hvor det går. Onsdag kveld så et veldig dramatisk ut, torsdag formiddag ser det fortatt litt dramatisk ut, men kanskje ikke fullt så ille, sier Gislefoss.

Blåser forbi i løpet av noen dager

Både i Rogaland og i Agder advarer meteorologene om svært kraftig vind både langs kysten og i fjellet inn mot helgen. Det vil også komme mye nedbør i de samme områdene fredag. Meteorologisk institutt har sendt ut såkalt orange farevarsel.

– Man må rett og slett unngå å opphold seg på utsatte steder om man ikke er helt nødt til å være der, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NRK.

Se hvordan vindforholdene er nå:

Orange varsel betyr at meteorologene venter omfattende konsekvenser av været, med «en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og at avganger med båt, fly og annen transport kansellert».

– Men liten storm inn Oslofjorden vil merkes, det også. På Østlandet er man ikke så vant til så mye vind som enkelte andre steder, og det kan bli svært kraftige enkelt-vindkast i lavlandet østpå, sier vakthavende meteorolog Gislefoss.

– Når vil det blåse over?

– Det ser ut som vinden gradvis vil minke utover lørdagen.