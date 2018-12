Kvinne funnet død i Vesterålen – samboer pågrepet

– Vi etterforsker et mistenkelig dødsfall. En mann er pågrepet, opplyser operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Nordland politidistrikt overfor Bladet Vesterålen.

– Vi har sendt etterforskere og krimteknikere fra Bodø for å bistå lensmannskontoret på Sortland, som er veldig presset nå, sier Nilsson.

Nordland politidistrikt bekrefter til NTB at det er en kvinne som er funnet død, og at hennes mannlige samboer er pågrepet.

Politiet fikk melding om forholdet rundt klokken 19 lørdag, skriver Vesterålen Online.

– Vi ønsket å gjøre en velferdssjekk av en person som skulle oppholde seg på adressen. Dette skjedde etter at noen personer ikke hadde fått kontakt med vedkommende, og ringte inn en bekymringsmelding, sier Nilsson.

Mannen som oppholdt seg i huset da politiet kom til stedet, ble senere pågrepet.

Politiet etterforsker allerede et annet mistenkelig dødsfall i samme kommune. Tre personer ble siktet etter at en 19 år gamle kvinne ble funnet død onsdag kveld på Sortland i Vesterålen. De er siktet for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand.