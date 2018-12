Kvinne i 60-årene funnet død i Vesterålen – samboer pågrepet

Nordland politidistrikt bekreftet dødsfallet overfor Bladet Vesterålen søndag.

– Vi har sendt etterforskere og krimteknikere fra Bodø for å bistå lensmannskontoret på Sortland, som er veldig presset nå, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Nordland politidistrikt.

Nordland politidistrikt bekrefter til NTB at det er en kvinne som er funnet død, og at hennes mannlige samboer er pågrepet.

Politiet rykket ut før å gjøre en velferdssjekk lørdag kveld etter å ha fått en bekymringsmelding fra et familiemedlem av kvinne. Da de kom til stedet, ble de møtt av en mann som ga dem informasjon om at kvinnen er død.

En mann i 50-årene er pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge.

I en pressemelding sier politiet at kvinnen vil obduseres i løpet av mandag. Den siktede vil bli begjært varetektsfengslet samme dag.

Politiet etterforsker allerede et annet mistenkelig dødsfall i samme kommune. Tre personer ble siktet etter at en 19 år gamle kvinne ble funnet død onsdag kveld på Sortland i Vesterålen. De er siktet for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand.