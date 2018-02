Kinobesøket har stupt det siste året

Tross konkurranse fra strømmetjenestene har besøk til norske og europeiske kinoer vært relativt stabilt de siste årene, men i fjor gikk det nedover, skriver Klassekampen. Etter rekordåret 2016 gikk kinobesøket her hjemme ned 10,4 prosent. Det er ikke bare dårlig nytt for kinoene, men også for dem som lager filmene.

– Filmbransjen er blitt så avhengig av inntektene fra kino at den er veldig sårbar for endringer i kinomarkedet. Tallene har foreløpig holdt seg godt, men det kan endre seg, og da vil det få dramatiske utslag for inntjeningen til norsk film, sier førsteamanuensis Terje Gaustad ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Det siste tiåret har DVD-salget stupt mens folk har gått over til strømmetjenestene, men disse står bare for 2 prosent av inntektene for norske filmer. En annen utfordring er at unge mellom 16 og 24 år går stadig sjeldnere på kino. Ved årtusenskiftet gikk unge nordmenn på kino ti ganger i året. I 2016 var dette nede i 4,3 besøk.