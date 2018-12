Iranske Leila Bayat tapte saken mot Utlendingsnemnda

Bayat krevde at staten ble kjent ansvarlig for flere brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hun krevde også ny behandling av asylsaken sin og at tidligere vedtak måtte kjennes ugyldige.

Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 på bakgrunn av å være rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag, en dom norske myndigheter den gangen ikke fattet lit til.

Hun ble derfor tvangsutsendt til Iran 8. mars 2017.

Saken tok en ny vending da dommen ble effektuert og hun fikk piskeslagene 19. september samme år. Dagen etter viste TV 2 bilder av Bayats rygg, og saken vakte sterke reaksjoner i Norge.

Bayat kom tilbake til Norge i oktober i fjor.