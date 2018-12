Datakrøll under juseksamen

Uten tilgang til databasen Lovdata er det vrient å være jusstudent. Det fikk 30 av de 234 kandidatene som gikk opp til eksamen i JUS2111 erfare onsdag.

En teknisk feil gjorde at disse ikke fikk tilgang til Lovdata, dermed ble også selve eksamen kraftig forsinket.

Pressekontakt Steinar Hafto Myre ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo bekrefter overfor Aftenposten at det har vært en «hendelse».

På sine egne nettsider skriver imidlertid fakultetet om det som skjedde, og at dataproblemene ikke lot seg løse mens eksamen pågikk. Dette beklager både fakultetsledelsen og Lovdata.

Alle fikk ekstra tid

Studentene som ble rammet fikk tilbud om utvidet eksamenstid som tilsvarte den tiden som gikk tapt på grunn av problemene. Fakultet skriver at de 30 også fikk tilbud om å trekke seg uten at det ble et tellende forsøk, samt tilbud om ny eksamen i januar.

I tillegg ble de øvrige studentene tilbudt en halv times tilleggstid. Dette skyldes at dataproblemene førte til forstyrrelser i eksamenslokalet.

Eksamen fant sted i Silurveien 2 på Ullern, hvor de fleste eksamenene ved Universitetet i Oslo gjennomføres.

Fakultetet lover at hendelsen vil bli fulgt opp for å unngå at tilsvarende skal kunne oppstå ved andre eksamener.