Lite snø i hele landet. Se hvor stor forskjellen er fra november i fjor.

Mandag formiddag falt det et lett dryss over Oslo, men snøen forsvant raskt igjen. Det er ikke bare i hovedstaden snøen lar vente på seg. Store deler av landet er snøfritt.

– Det er ikke noe snø å snakke om. Du finner noe spredt i høyfjellet i sør, og muligens lite grann i Finnmark, men ellers er det stort sett bart, sier Jan Inge Hansen, meteorologikonsulent ved Meteorologisk institutt.

Sammenligner en med fjoråret er forskjellen påtagelig. Prognosene for tiden fremover gir ingen trøst for dem som drømmer om skiføre.

Snødybden målt 19. november 2017 og 2018:

Mindre snø

Hansen vil ikke si at det er unormalt lite snø i år.

– I fjor var det noe ganske annet, men det vil jo alltid variere mye fra år til år. Snømengden er veldig avhengig av høyde over havet og avstand til kysten, men sammenligner man i fjor på samme tid er det jo tydelig mye mindre snø.

At det snøfritt i november i områder nære kysten og lavlandet er dermed ikke uvanlig. Mer uvanlig er det kanskje at steder som Sjusjøen og Beitostølen fortsatt er snøfritt.

Under årets sesongåpning for ski på Beitostølen i helgen måtte de bruke snø fra i fjor blandet med kunstsnø for å kunne avholde konkurransen.

I fjor la snøen seg i Oslo-området rundt 15. januar, og lå til april.

Bjørge, Stein

Plussgrader og høytrykk

Nedbøren som kom i begynnelsen av november var akkompagnert av plussgrader og falt dermed som regn. Nå har et høytrykk etablert seg over store deler av landet, og selv om det blir minusgrader enkelte dager kommer det ikke noe nedbør – og derfor ingen snø.

Hansen sier dette vil holde seg et stykke inn i neste uke.

Finnmark og Troms kan derimot vente seg noe nedbør i form av snø i neste uke.

– Det kan komme opp til 70–80 millimeter på de mest utsatte stedene. Særlig i Finnmark. Det vil nok falle både som våt snø, sludd og regn, så snøen vil nok ikke bli så dyp, sier Hansen.

Han mener det kan bli hvitt på vidda, men tviler på at det vil bli noe særlig skiføre ut av det.

– Her i sør har vi en slags regel hvor det må være minst 25 centimeter snødybde for å kunne snakke om skiføre. I nord er det noe mer ujevnt underlag, så det vil være et minimum. Noe skiføre å snakke om blir det neppe