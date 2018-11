(Bergens Tidende): Fregatten KNM «Helge Ingstad» var torsdag morgen 8. november på vei sørover fra NATOs gigantøvelse Trident Juncture, da den kolliderte med et tankskip.

BT har tidligere fått bekreftet at det var en amerikansk offiser om bord da sammenstøtet skjedde. Vedkommende var på utveksling til KNM «Helge Ingstad», skriver Bergens Tidende.

«Vi bekrefter at det har vært en amerikansk utvekslingsoffiser om bord på Helge Ingstad som del av et utvekslingsprogram mellom den amerikanske og norske marinen» opplyste Forsvarsdepartementets pressevakt Ann Kristin Salbuvik i forrige uke.

Var på broen

Offiserens rolle i selve ulykken har imidlertid vært uklar.

Nå får BT bekreftet at offiseren var på broen til fregatten da sammenstøtet skjedde. BT vet også at vedkommende var involvert i en opplæringssituasjon på broen.

Eirik Brekke/Bergens Tidende

Presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret sa til BT tirsdag følgende om den amerikanske offiserens generelle rolle om bord på skipet:

– Vedkommende ivaretok ikke noen selvstendig rolle om bord. Amerikaneren hadde opplæringsstatus.

Forsvaret har bekreftet at det amerikanske offiseren var den eneste utlendingen om bord på fregatten da det gikk galt.

De har så langt konsekvent ikke villet svare på hvor mange – eller hvem som – befant seg på broen da kollisjonen skjedde. Heller ikke spørsmål om hvor amerikaneren var, eller hva slags oppgaver vedkommende var satt til å utføre, er blitt besvart så langt.

Tore Meek/NTB scanpix

Sjøforsvaret: – Må trå ekstra varsomt

Heller ikke kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret vil si noe om hva amerikaneren gjorde i de kritiske minuttene før kollisjonen.

– Vi i Sjøforsvaret vet ikke sikkert hvem som var på bro eller hvem som gjorde hva. Det er gjenstand for en politietterforskning, og for havarikommisjonens gransking. VI skal også ha en intern undersøkelse, og forholder oss avventende til hva disse kommer frem til, sier Herland.

Hun sier hun er kjent med at politiet har kommet med en forespørsel om å få avhøre den amerikanske offiseren.

– I og med at vi har med en utenlandsk aktør å gjøre, må vi trå ekstra varsomt. Her er vi også inne på et diplomatisk spor. Det er mange aktører, og litt for mange ukjente faktorer til at vi i Sjøforsvaret ønsker å si så mye om dette, sier Herland.

Frode Karlsen i Vest politidistrikt bekrefter overfor BT at alle som har var på broen da kollisjonen skjedde er avhørt av politiet.