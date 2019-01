I lang tid har det vært diskusjoner om hvor Oslos nye sykehus skal bygges ut. Tillitsvalgte og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) har kritisert planene om å legge ned Ullevål sykehus til fordel for Gaustad.

Torsdag 31. januar skal styret i helse Sør-Øst vedta om de skal gå videre med forprosjektet, som har skapt mye blest. Til nå har styret stått på sitt om å bygge ut på Gaustad, til tross for protester fra både helsepersonell og arkitekter.

Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning og at høyblokkene på 60–70 meter, som er planlagt på Gaustad, ikke egner seg for sykehusdrift.

I styrepapirene til møtet 31. januar, som ble publisert fredag ettermiddag, snur styret og foreslår at «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold».

– Det «å belyse» er ikke det samme som det vi har bedt om

I forslaget står det at styret «viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe».

Asmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS, mener vedtaksforslaget ikke samsvarer med det de tillitsvalgte har bedt om.

– Det «å belyse» er ikke det samme som det vi har bedt om, som er en likeverdig konseptfaseutredning av Ullevål, sier han.

– Vi kan heller ikke se at det løser utfordringene knyttet til Groruddalens befolkning og deres tilgang på lokalsykehus, sier Bredeli.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra Helse Sør-Øst på hva som menes med å «belyse», men de ønsker ikke å kommentere styrepapirene før saken behandles i styremøtet.

Saken oppdateres.

