Knapt blått flertall i Oslo på ny kommunemåling

Mens den røde blokken ledet med 30–29 på prognosen for hovedstaden i september i fjor, er det nå knappest mulig forsprang for de fire borgerlige partiene med 30–29.

Det ville betydd et maktskifte i hovedstaden, viser prognoser TV 2 har laget på grunnlag av kommunevalgmålingen fra Kantar TNS.

– Det er en oppmuntring at det er borgerlig flertall i Oslo. Dette viser hvor jevnt valget i Oslo kommer til å bli, og understreker at det må jobbes helt frem til valget, sier Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre.

Bevegelse i Bergen

Også i Bergen kan det bli endringer. Arbeiderpartiet, som i dag styrer Bergen sammen med KrF og Venstre, er langt fra flertall på TV 2s prognose i januar. Dersom de to sentrumspartiene er villige til å utvide samarbeidet til også å gjelde SV, Rødt og MDG, vil en slik blokk få flertall. I september var det knappest mulig flertall for den borgerlige blokken i Bergen.

Fortsatt rødt i nord

I Tromsø ligger det an til klart flertall for venstresiden, og i Trondheim viser prognosen at venstresiden beholder flertallet også der.

De viktigste endringene på landsbasis i forhold til lokalvalget i 2015 er at Ap faller 4,3 prosentpoeng til 28,3 prosent. Samtidig øker Høyre sin oppslutning med 4,8 prosent poeng til 28 prosent. Senterpartiet går opp 3,1 prosentpoeng til 11,6 prosent.

Ellers går SV og Rødt noe frem sammenlignet med for fire år siden, men ikke nok til å kompensere for Aps fall. Frp, Venstre, KrF og MDG faller også i oppslutning i forhold til valgresultatet i 2015.