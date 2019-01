Mann påkjørt ved tunnel utenfor Porsgrunn -bilist stakk av

Det var en bilist som oppdaget mannen liggende i tunnelen litt før klokken tre natt til lørdag. Mannen ble fraktet til sykehus i Skien og har blitt påført en del skader, men er ikke livstruende skadd, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Mannen i 50-årene har forklart til politiet at han kun husker to frontlykter og at kjøretøyet ikke stanset. Han har forklart at dette skjedde rett utenfor tunnelen.

Vabakktunnelen er for øyeblikket stengt mens politiet sikrer spor på stedet.

Politiet er interessert i tips fra publikum som kan ha sett noe som kan kaste lys over saken, og er spesielt interessert i observasjoner gjort i området mellom klokken to og tre.