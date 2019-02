– Dette er mitt forslag, det er ikke et Frp-forslag, sier Solberg til NTB.

Regjeringen åpner i sin plattform for å bygge nytt regjeringskvartal til 15 milliarder kroner og kjøpe en erstatning for den forliste fregatten KNM Helge Ingstad til 4 milliarder – uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet.

Det innebærer tunge investeringer finansiert med oljepenger som ikke tas fra den summen som hvert år settes av på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen for oljepengebruk.

«Unik situasjon»

Forslaget skyldes en ekstraordinær og unik situasjon Norge aldri tidligere har opplevd, ifølge statsministeren.

– Staten som selvassurandør fungerer veldig godt hvis det er en ulykke på en vei eller jernbane som blir tatt over budsjettet. Det vi har vært utsatt for her, er et massivt terrorangrep, hvor fire store, statlige bygninger er ødelagt. Vi har fått et skip som har gått ned, sier hun, og fortsetter:

– I staten har du en forsikring som ikke er innbetalt og eksisterer i penger. Vi må diskutere om det er mulig å håndtere så store ting som det vi sitter med nå.

– Det er det da ikke, slik du ser det?

– Det er veldig krevende å gjøre det. Dette er ikke for å omgå handlingsregelen, men det er for å åpne for en diskusjon om hvordan selvassurandørprinsippet ikke nødvendigvis fungerer når det er så store ulykker, hvis du ikke har satt av penger.

Hard medfart

Forslaget har fått krass kritikk fra økonomer og kommentatorer. Overfor Dagens Perspektiv beskriver BI-professor Hilde Bjørnland punktet som «feil signal».

– Det er klart i strid med budsjettreglementet, sier tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem til VG.

Avisens kommentator Hanne Skartveit er ikke mindre nådig.

– Regjeringen vurderer sleipe bokføringstriks for å bruke mer penger enn de skal, skriver hun.

– Slik slipper regjeringspartiene å prioritere. Den jobben overlates til noen andre, nemlig neste generasjon, skriver DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim.

Savner motforestillinger

Men Solberg mener terroren og fregatthavariet viser selvassurandørprinsippets svakheter.

– Mange økonomer mener at vi bare må følge handlingsregelen videre. Men jeg tror ingen av dem har problematisert om selvassurandørprinsippet kan gjøres på en annen måte i staten, særlig for å håndtere de store tingene. Jeg tror aldri de har jobbet med eller analysert motforestillingene, sier hun, og trekker opp et alternativ:

– Vi kan la være å bygge nytt regjeringskvartal og si at Anders Behring Breivik vant – de fire bygningene han tok ut, blir stående sånn, som et dødt landskap og et monument over terrorhandlingen.

En annen følge av å ikke ta uforutsette utgifter «under streken» er at det kan forskyve investeringer i for eksempel nye sykehus, ifølge satsministeren.

Nytt prinsipp

Handlingsregelen styrer hvor stor del av oljefondet som årlig kan brukes over statsbudsjettet, og den er i dag satt til 3 prosent av fondets verdi.

Selv om Solberg har flyttet krittstreken for bruken av oljepenger fra 4 til 3 prosent, har oljepengebruken økt kraftig siden de borgerlige tok over i 2013. Årsaken er fondets voldsomme vekst.

Solberg svarer ikke direkte på om hun mener forslaget er i tråd med handlingsregelen.

– Handlingsregelen er for hverdagsarbeidet, men hva gjør vi når vi får denne typen hendelser?

– Men du er enig i at dette er et nytt prinsipp?

– Ja, for vi har aldri vært i denne situasjonen før.