I dagens eierseksjonslov heter det bare at den enkelte seksjonseier har ansvaret for å vedlikeholde boligen slik at det ikke oppstår skader eller andre ulemper for andre beboere, mens sameiet er ansvaret for vedlikehold av fellesarealene. Tidligere avgjørelser i domstolene har derfor avgjort hvordan vedlikeholdsansvaret skal fordeles.

I den nye loven, som trer i kraft 1. Januar, er det spesifisert hvem som er ansvarlig for å vedlikeholde hva.