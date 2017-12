Hva vet nordmenn om tenåringsgraviditet? Hvor mange har bil eller smarttelefon? Og hvor stor er forskjellen mellom det som er fakta og det vi tror?

Samfunnsundersøkelsen «Perils of Perception», har gransket spriket mellom det vi tror og det vi vet. Undersøkelsen er gjennomført av det internasjonale analyseselskapet Ipsos.

Norge scorer nest høyest av de 38 deltagerlandene, kun slått av Sverige. Danskene følger etter på tredjeplass.

Til tross for at Norge er et av landene med mest nøyaktige svar, har vi dårligst selvtillit til at svarene er riktige. Danskene har derimot høy selvtillit til svarene sine.

Blant befolkningene som har høyest selvtillit til svarene sine, er flere av dem som tar aller mest feil med dårligst resultat. India, Fillipinene og Peru er blant de fem dårligste nasjonene, men har høyest selvtillit sammen med Serbia.

Under kan du ta testen selv. Du svarer ved å føre den blå prikken bortover prosentlinjen, trykk deretter «VIS RESULTAT» (artikkelen fortsetter under testen).

Kan fremstå som et større problem

– De Skandinaviske landene gjør det veldig godt. Mange av problemstillingene som tenåringsgraviditet er ikke et så stort problem i disse landene. Vi har også en befolkning med litt høyere utdanning og relativt stor åpenhet i et lite samfunn, sier avdelingsleder Kristin Rogge Pran i Ipsos til Aftenposten.

Hun påpeker at flere av spørsmålene er svært vanskelige, men syns det er oppsiktsvekkende at mange tar så feil på enkelte av dem. Negative nyheter kan være en del av årsaken, mener hun.

– Skrives det mye om enkeltsaker fremstår gjerne det som et større problem, enn det som faktisk er tilfellet. Dette handler om hvordan mediene fremstiller sakene, sier Rogge Pran.

Vil du ta testen og se resultatene for flere land kan du gjøre det her.