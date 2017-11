Politiet åpner 15 år gammel grav i drapsetterforskning i Kristiansand

Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet har tidligere uttalt at dette neppe er aktuelt, men etter nye undersøkelser i fagmiljøer har politiet nå besluttet å grave opp levningene, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

Mannens pårørende er varslet om beslutningen. Politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gi ytterligere informasjon i saken.

Den 42 år gamle kvinnen ble i slutten av september siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014.

Kvinnens da 67 år gamle ekssamboer ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014. Nesten tre og et halvt år senere kunne politiet opplyse at de hadde siktet kvinnen for å ha forgiftet mannen.

Underveis i etterforskningen begynte politiet også å se nærmere på dødsfallet til kvinnens far for 15 år siden. Faren var 52 år gammel da han ble funnet død i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002. Til slutt mente politiet at de hadde nok beviser til å sikte kvinnen for også å ha drept faren.