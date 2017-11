Selskap til sak mot TV 2 etter pyramidepåstand

I reportasjen, som ble vist tidligere denne måned, sår «Helsekontrollen» tvil om påstander om Fitlines helsebringende effekt, skriver Dagens Næringsliv.

Innledningen på saken er at «helsekontrollen avslører pyramideselskap».

PM International går til sak mot TV 2 for brudd på skadeerstatningsloven bestemmelser om ærekrenkelse, skriver avisen. Advokat Per Danielsen representerer selskapet, men vil ikke uttale seg fordi den skal opp for retten.

Målet med søksmålet skal være å få en midlertidig forføyning om å fjerne eller slette reportasjen fra TV 2s nettsider.

Programdirektør Jarle Nakken i TV 2 sier kanalen står inne for det som er publisert og ikke ser noe som er rettsstridig eller bryter med pressens etiske regelverk.

– Det er drastisk å be retten om å sensurere pressen og pålegge fjerning av kritisk journalistikk, sier Nakken.

Leder Jan-Fredrik Torgersen i bransjeorganisasjonen Direktesalgsforbundet mener «Helsekontrollen» blander pyramidesalg og lovlig direktesalg.