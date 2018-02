Overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting» av lærere

– Avskiltingen av lærere oppleves som en kraftig nedvurdering og rammer yrkesstoltheten. Legg prestisje til side, og opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft, heter det i oppropet som Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund står bak.

På under en måned har over 36.500 underskrevet oppropet «Nei til avskilting av erfarne lærere», noe som gjør det til tidenes tredje mest støttede opprop på Opprop.net.

– Slik kan vi ikke ha det

Underskriftene overleveres saksordfører Kent Gudmundsen (H) i Stortingets utdanningskomité på Løvebakken tirsdag formiddag.

– Lærere ønsker å ha relevant kompetanse når de underviser, det er ikke problemet. Men – vi vil ikke at nye kompetansekrav plutselig skal få tilbakevirkende kraft. Prisen har vært høy. Vedtaket har demotivert en rekke lærere, de opplever det er blitt langt vanskeligere å bytte jobb, mange lærere pensjonerer seg tidligere enn de ønsker – og samtidig har bruken av ufaglærte i skolen nå blitt rekordstor. Slik kan vi ikke ha det, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NTB.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flertall for skroting av kravene

Stortinget behandler tirsdag flere forslag om å ikke gi kompetansekravet regjeringen innførte i fjor tilbakevende kraft for lærere som utdannet seg i 2014. Det er flertall på Stortinget for å skrote kravene, men KrF, som har fremmet et av forslagene, må paradoksalt nok stemme mot sitt eget forslag og dermed gi flertall for regjeringens politikk, fordi de er bundet av budsjettavtalen med regjeringen før jul.

– Denne kampen er på langt nær over, og vi skal fortsette den til den er vunnet, sier Handal.

Kompetansekravene regjeringen innførte i fjor innebærer at alle lærere må ha faglig fordypning dersom de skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk. I skoleåret 2017/18 er det 27.823 lærere (5,6 prosent) som ikke oppfyller kravene til utdanning, ifølge tall fra GSI.