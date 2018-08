Politimann slettet VG-fotografens bilder fra T-baneulykke i Oslo

Sjefredaktør Gard Steiro i Verdens Gang reagerer sterkt på Oslo-politiets fremferd mot et team fra hans avis da en 20-årig Brann-supporter ble hardt skadet etter å ha blitt påkjørt av T-banen.

– Dette er helt uakseptabelt. Jeg har aldri i min tid som redaktør i Norge opplevd noe lignende, sier Steiro til Aftenposten.

Oslo politidistrikt bekrefter i en e-post til Aftenposten mandag kveld at det var en politimann som hadde slettet bildene – etter først å ha avvist det.

– Det har tatt noe tid å undersøke saken, men vi har fått mer klarhet i hendelsesforløpet så langt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt, Silje Tamara Daugstad

– Det er bare å beklage at det nå viser seg at en av våre tjenestepersoner har opptrådt kritikkverdig overfor journalisten fra VG i denne situasjonen. Vi vil videre gjennomgå våre rutiner for håndtering av media i lignende situasjoner i fremtiden. Oslo politidistrikt vil behandle klagesaken og gi VG et skriftlig svar etter saksbehandling.

– Oppsiktsvekkende

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier deter bra at Oslo-politiet tar selvkritikk.

– Dette er en oppsiktsvekkende inngripen i pressens arbeid. Vi har ikke mange slike eksempler, gudskjelov, sier Floberghagen.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I 2007 ble en Dagbladet-journalist fratatt presseblokken og noen dokumenter av politiet under en sikkerhetskontroll på vei inn til en rettssak i Oslo tinghus. Sivilombudsmannen slo senere fast at politiet hadde brutt kildevernet og gjennomført en ulovlig ransakelse.

– Å ta fra en pressefotograf kamera og forsøke å slette bilder er en betydelig inngripen i pressens arbeid. Dette er noe politiet ikke har lovhjemmel. Dette må alle politifolk vite, sier Floberghagen.

Nestleder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, skriver på sin FB-vegg at det er «helt uakseptabelt» at «politiet tar seg til rette og sletter bilder hos en fotograf».

Det lyktes ikke Aftenposten i går kveld å få svar fra Oslo politidistrikt på spørsmål om hvordan saken vil bli fulgt, eventuelt om saken vil få noen konsekvenser for politimannen.

Daugstad ba i går kveld Aftenposten om å ta kontakt om dette i kontortiden.

Ba om hjelp, ble fratatt kameraet

VG-teamet ble sendt ut for å dekke ulykken som skjedde etter at et stort antall Brann-supportere gikk inn på T-banestasjonen, flere av dem med tente bluss.

I kaoset som oppsto, falt en av supporterne ned i skinnegangen og ble påkjørt av T-banen.

– Da vårt team kom til stedet for å gjøre jobben sin, ble de ganske raskt konfrontert og skjelt ut av en rekke svært aggressive personer. Fotografen og journalisten følte seg utrygge og henvendte seg da til en politimann som var på stedet, for å be om assistanse til å roe gemyttene, sier sjefredaktøren.

Ifølge Steiro skal politimannen istedenfor å hjelpe VG-teamet, umiddelbart ha røsket til seg fotografens kamera.

– Han opptrådte aggressivt og ga seg til å slette fotografier som åpenbart var av ham selv på stedet, forklarer VG-redaktøren.

Han har ikke oversikt over hvor mange fotografier som ble slettet fra billedkortet i kameraet.

Sender klage til Oslo-politiet

VGs medarbeidere har skrevet en intern rapport om hendelsen. De beskriver politimannen som en person kledt i en mørk kjeledress. Vedkommende hadde også på seg en balaklava.

Steiro vil nå sende et klagebrev til politimesteren i Oslo og be om en forklaring på det inntrufne.

– Bildene var tatt av vår fotograf, med vårt kamera og var VGs eiendom. Vi skjønner ikke hvilken anledning politimannen har til å slette dette, og ser alvorlig på det som har skjedd, sier han.

– Høres ikke ut som politifolk

Operasjonsleder Tor Jøkling hos Oslo-politiet stilte seg først helt uforstående til anklagene fra VG.

– Jeg var ikke på jobb i går under hendelsene og kan ikke gi førstehåndsinformasjon om vår håndtering. Men ut fra beskrivelsene du gir, høres ikke dette ut som politifolk eller oppførsel som er normal fra vår side, sa Jøkling.

Gjenskapte de slettede bildene

Ved 14.30-tiden mandag opplyste sjefredaktøren at VG har klart å gjenskape alle bildene som ble slettet fra fotografens billedkort.

– Mannen har en kjeledress med tydelig politimerke, han har våpen i et hylster og sambandsutstyr. Balaklavaen har han rullet ned på halsen. Dette er et bilde vi gjerne kan sende til politiet, om det er behov for å identifisere ham, sier Steiro.

– Det hersker ingen som helst tvil om at dette er en politimann, sa han.