Politimann slettet VG-fotografens bilder fra t-baneulykke i Oslo

Sjefredaktør Gard Steiro i Verdens Gang reagerer sterkt på Oslo-politiets fremferd mot et team fra hans avis da en Brann-supporter ble hardt skadet etter å ha blitt påkjørt av t-banen.

– Dette er helt uakseptabelt. Jeg har aldri i min tid som redaktør i Norge opplevd noe lignende, sier Steiro til Aftenposten.

Ba om hjelp, ble fratatt kameraet

VG-teamet ble sendt ut for å dekke ulykken som skjedde etter at et stort antall Brann-supportere gikk inn på t-banestasjonen, flere av dem med tente bluss.

I kaoset som oppsto, falt en av supporterne ned i skinnegangen og ble påkjørt av t-banen.

– Da vårt team kom til stedet for å gjøre jobben sin, ble de ganske raskt konfrontert og skjelt ut av en rekke svært aggressive personer. Fotografen og journalisten følte seg utrygge og henvendte seg da til en politimann som var på stedet, for å be om assistanse til å roe gemyttene, sier sjefredaktøren.

Ifølge Steiro skal politimannen istedenfor å hjelpe VG-teamet, umiddelbart ha røsket til seg seg fotografens kamera.

– Han opptrådte aggressivt og ga seg til å slette fotografier som åpenbart var av ham selv på stedet, forklarer VG-redaktøren.

Han har ikke oversikt over hvor mange fotografier som ble slettet fra bildekortet i kameraet.

Sender klage til Oslo-politiet

VGs medarbeidere har skrevet en intern rapport om hendelsen. De beskriver politimannen som en person kledt i en mørk kjeledress. Vedkommende hadde også på seg en ansiktsdekkende balaklava.

Steiro vil nå sende et klagebrev til politimesteren i Oslo og be om en forklaring på det inntrufne.

– Bildene var tatt av vår fotograf, med vårt kamera og var VGs eiendom. Vi skjønner ikke hvilken anledning politimannen har til å slette dette, og ser alvorlig på det som har skjedd, sier han.

– Høres ikke ut som politifolk

Operasjonsleder Tor Jøkling hos Oslo-politiet stiller seg helt uforstående til anklagene fra VG.

– Jeg var ikke på jobb i går under hendelsene og kan ikke gi førstehåndsinformasjon om vår håndtering. Men ut fra beskrivelsene du gir, høres ikke dette ut som politifolk eller oppførsel som er normal fra vår side, sier Jøkling.

Kommunikasjonsstaben ved Oslo-politiet har fått flere spørsmål fra Aftenposten om saken.

– Vi undersøker saken med de involverte for å få klarhet i dette. Det som beskrives er ikke vanlig fremgangsmåte fra vårt tjenestepersonell, uttaler kommunikasjonsrådgiver Silje Tamara Daugstad.