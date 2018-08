Endelig kom det mye regn på Østlandet. Men for mange bønder er det for sent. Olaf Bryn Røkholt (57) ser ut over et av jordene sine på Rykkinn i Bærum.

– Fra dette jordet får vi vanligvis seks – syv hengerlass med hvete. I år ble det bare to, sier han.

Tilsammen har han 1500 mål med korn. Det gjør ham til en av Bærums største kornbønder. Men tørken har gjort åkeren tynn med mye færre aks, og havrekornene er tynne som tannpirkere.

At det kommer regn nå mens de er i full gang med treskingen, hjelper ikke. Man høster kun én kornavling pr. år. Og rundt 80 prosent av bøndene i Oslo og Akershus dyrker korn.

– Kornet trenger fuktighet gjennom hele vekstsesongen, forklarer Røkholt.

– Vi har sett med bekymring på hvordan dette skulle gå. Vi er vant til dårlige år, gode år og middels år. Men et så ekstremt år som i år, gjør veldig store utslag.

Konklusjonen for i år: Under halv avling. Dermed dekker han ikke engang utgiftene til drift av gården.

– Vondt å være bonde

Situasjonen bekreftes av leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

– Når det gjelder korn, vet vi allerede at det er et dramatisk verditap. På Østlandet er man nede i 40 prosent av ordinær avling. Når det gjelder grovfôr, er det fortsatt mulig å få til noe ved en god høst, sier han.

Bartnes oppsummerer den ekstraordinære tørkesommeren slik:

– For bonden fra Agder og opp til Hedmark og Oppland har dette vært den verste værsommeren på over 100 år. Paradokset er at vi trives i varmt og fint vær, men når næringsgrunnlaget blir så ødelagt er det vondt å være bonde.

– Hvor mye har bøndene tapt totalt sett?

– Det er for tidlig å slå det fast, men det beste anslaget vårt nå på tapt verdi på avling er 5–6 milliarder kroner. Det meldes i tillegg om en negativ utvikling når det gjelder volum i grøntbransjen, sier Bartnes.

Kan søke om forskudd på erstatning

Fredag meldte NTB at Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag går sammen om å kreve tilleggsforhandlinger med Regjeringen om en krisepakke til jordbruksnæringen. Bartnes sier til Aftenposten at han forventer forhandlingsstart innen 14 dager.

Tidligere i sommer har Regjeringen innført flere hastetiltak. Fra 13. juli ble det for eksempel innført nulltoll for import av høy og halm.

Bartnes slår fast at det er viktig for hver enkelt bonde å søke om forskudd på erstatning på avlingsskade.

Fakta: Erstatningsordning ved avlingssvikt Bønder som produserer korn, gress, potet, grønnsaker, frukt, bær og honning kan søke om erstatning ved avlingssvikt som skyldes klima. Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt er tørke, store nedbørsmengder, flom, frost og dårlig blomstring for honningproduksjon. Landbruksdirektoratet har ansvaret for den statlige erstatningsordningen som gjelder tap som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot. Søknadene om erstatning behandles av fylkesmennene. For å kunne søke om erstatning må man drive et jordbruksforetak, og avlingssvikten må være større enn 30 prosent av foretakets gjennomsnittsproduksjon (pr. vekstgruppe). Det settes av penger hvert år i jordbruksoppgjøret som skal brukes i erstatningssaker. Fristen for å søke er 31. oktober. På bakgrunn av årets tørke i deler av Sør-Norge er det mulig å søke allerede nå. I år er det bestemt at Fylkesmannen kan gi forskudd på erstatning opp til 70 prosent av forventet erstatning, noe som er en utvidelse av tidligere praksis. Dette gjøres for å hjelpe dem som er sterkt rammet økonomisk av tørken. Kilde: Landbruksdirektoratet

Har tapt millionbeløp

Slik erstatning på avlingsskade vil også bærumsbonde Olaf Bryn Røkholt søke om. Men ordningen dekker ikke hele tapet han har hatt.

– Vi har trolig tapt et millionbeløp, sier Røkholt.

Regnet kan likevel hjelpe litt. For Røkholt har også rundt 200 mål med gress som selges som dyrefor. Der kan det være håp om en ny avling til høsten.

– Først nå de siste par ukene har det begynt å bli grønt i gresset, sier bonden.

– Vi er glade for regnet på alle husdyrbøndenes vegne. Men for kornhøsten har det ingenting å si. Nå ønsker jeg bare å bli ferdig med dette året for å satse på et bedre neste år.

Venter 15 ganger flere søknader enn normalt

3. august kom Landbruksdirektoratet med en prognose som anslår at norske bønder vil komme med rekordkrav etter tørkesommeren. Prognosen, som er basert på estimater fra fylkesmennene, viser at gress- og kornprodusenter i Sør-Norge forventes å søke erstatning av staten på over 1 milliard kroner. I tillegg vil potet-, grønnsak-, bær- og fruktprodusenter trolig søke om erstatning på rundt 60 millioner kroner.

Dette er skyhøyt over det gamle rekordåret 2011. Da ble det utbetalt 90,2 millioner kroner i erstatning til bøndene.

– Tallene viser at det kan komme nesten 15 ganger flere søknader enn normalt, og de vil søke om langt høyere beløp. Hver enkelt søker er rammet mye hardere i 2018 enn vi har opplevd tidligere, uttaler seniorrådgiver i direktoratet, Tron R. Bøe.

Legger på en milliard kroner

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sier regjeringen vil øke bevilgningen til erstatningsordningen for å hjelpe kornbøndene i tiden fremover.

– Det første vi gjør nå er å kartlegge situasjonen for å få en fullstendig oversikt over tapene. Det andre er at vi bevilger betydelige beløp til risikodempende tiltak. Bare i år legger vi på en milliard kroner til erstatningsordningen ved avlingssvikt. Det tilsvarer 20 ganger normalbeløpet, sier Dale.

Å få dekket kostnadene vil kreve tilleggsbevilgninger til jordbruket i budsjettoppgjøret til høsten, forteller han.

– I løpet av 14 dager vil vi gå i samtaler med jordbruket om hvilke tiltak som blir nødvendige utover dette, slik at vi i størst mulig grad får hjulpet dem med størst tap, sier Dale.

Venter regn mot slutten av neste uke

– Hvis regn er et ønske, er det relativt gode utsikter, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til Aftenposten søndag kl. 13.

Det er ikke ventet mye nedbør på Østlandet i begynnelsen av neste uke.

– Men på torsdag ser det ut til at det skal komme litt mer nedbør. Det er et lavtrykk som nærmer seg fra vest og selv om det blir liggende på en litt annen kant av landet, er det en front som passerer, sier Haga.

De neste dagene ser det roligere ut på værfronten 👍 Alle vil få litt sol, først de i Sør-Norge ⛅ I siste del av uka er det derimot to lavtrykk som skal passere, og de fleste får påfyll av nedbør 🌧 #Norge pic.twitter.com/GQiGGpdSm3 — Meteorologene (@Meteorologene) August 12, 2018

Han anslår at det vil komme 20–30 millimeter nedbør på Østlandet torsdag, fredag og lørdag. Til sammenligning kan det komme nærmere 150–200 millimeter på Vestlandet disse tre dagene.