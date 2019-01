Broren til knivoffer (25): Ønsker å komme i kontakt med ukjent hjelper

Har du tips om saken er eller bilder fra hendelsen? Send e-post til tips@aftenposten.no eller ring 02286. Send SMS/MMS til 2286.

Broren og moren ønsker nå å komme i kontakt med vedkommende som hjalp kvinnen (25). Hun sto i kø for å betale i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo da hun ble angrepet.

En russisk mann (20), som er siktet for knivstikkingen, sa i avhør at han ville drepe flest mulig og at han har en tilknytning til islam.

– Mest sannsynlig var det en kvinne som hjalp søsteren min etter knivstikkingen. Personen var med henne i butikken og ute på gaten frem til ambulansen kom. Da klarte hun knapt å gå på grunn av skadene, sier broren til knivofferet til Aftenposten.

Får også hjelp fra politiet

Broren sier politiet også skal hjelpe familien til å komme i kontakt med vedkommende.

– Vi er takknemlig for den måten personen tok vare på søsteren min.

Broren var på jobb i Bærum da det skjedde. Han ble oppringt av en fortvilet mor. Kvinnen (25) er innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader.

– Hva er tilstanden til søsteren din nå?

– Den er kritisk, men stabil. Hun skal opereres på nytt lørdag, og det går forhåpentlig bra. De skal igjen operere det åpne buksåret. Hvis det ikke blir blødninger av noe slag etter operasjonen, skal hun kobles fra respirator samme dag eller søndag.

Broren sier de har fått opplysninger fra sykehuset om at legene skal være litt bekymret for leveren hennes.

– Leveren hadde fått en liten skade fra kniven, men de håper at det også skal gå bra.

Nå er alt bare tungt og tomt

Fredag kveld var broren i leiligheten som han deler med søsteren (25). De har adresse bare 50 meter unna der det uvirkelige inntraff. Der var han sammen med moren, som også er sterkt preget av det som har skjedd.

– Akkurat nå er det veldig tungt, og ikke minst tomt. Jeg savner det glade og hjelpsomme mennesket som søsteren min er. Både moren min og jeg visste nesten ikke hvor vi skulle gå etter det som skjedde, sier han og legger til:

– Vi reiser opp til sykehuset så raskt vi kan lørdag. Og vi håper hun blir vekket fra respirator raskt.