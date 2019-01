– Det er ingen som kommer på sykkel til Maxbo for å hente med seg et badekabinett eller en pall med Leca-blokker, sier administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom til Estate Nyheter.

– Hvis vi skal tilrettelegge for 88 parkeringsplasser for sykkel, må antall p-plasser for bil reduseres fra 70 til 26. Det sier seg selv at man ikke kan drive et byggevarehus på en slik måte, fortsetter Jalland.

Ga plass til T-banen

Bakgrunnen for at bystyret må ta stilling til reguleringsforslaget for eiendommen ved Sinsen-krysset i Oslo, er at Løvenskiold Eiendom i 2002 gikk med på Oslo kommunes forslag om å flytte Maxbo-butikken for å få plass til Sinsen T-banestasjon.

Erstatningstomten som selskapet fikk av Oslo kommune, og oppførte et nytt Maxbo byggevarehus på like ved, var imidlertid uregulert. Når det nå ønsker å få bekreftet eksisterende bruk gjennom en reguleringsplan, sier Plan- og bygningsetaten (PBE) nei.

Bakgrunnen for avslaget er blant annet at «forretningsvirksomheten fortsatt blir sterkt bilbasert».

Avtalen ligger fast

– Forretningens plassering rett i nærheten av T-banen og buss, gjør at det ikke er behov for å tilrettelegge for biltransport i den grad som reguleringsforslaget tilrettelegger for, skriver etaten.

Men avtalen mellom Oslo kommune og Løvenskiold Eiendom ligger fast, slik at Maxbo på Sinsen kan fortsette driften som i dag. Selskapet ønsker en reguleringsplan for å sikre seg i tilfelle brann. Om bygningen brenner ned må selskapet søke om ny rammetillatelse og da er det viktig å ha en reguleringsplan, ifølge Estate Nyheter.