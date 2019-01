Eirik Jensen forbereder egen tale til juryen

Med møysommelig og detaljert gjennomgang av hver eneste kontakt mellom Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen fortsatte forsvarer Sidsel Katralen forsvarernes prosedyre i Borgarting lagmannsrett torsdag.

Ved siden av sine tre forsvarere sitter den tiltalte selv, Eirik Jensen, og forbereder sitt eget sluttinnlegg for juryen. Den får han anledning til å holde etter at Spesialenheten og hans egne forsvarere har avsluttet skyldprosedyrene. Det vil trolig skje først fredag.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kort og konsis

– Det meste har nok kommet frem, men uansett vil jeg holde en sluttreplikk. Den vil ha et kort og konsist budskap, sier Jensen til P4 i en pause i retten torsdag.

Han sier han hele tiden holder muligheten åpen for at han nok en gang kan bli kjent skyldig av domstolen. Oslo tingrett konkluderte i fjor med å dømme Jensen til fengsel i 21 år etter å kjent ham skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av Cappelens hasjpartier.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ingen logikk

Spesialenheten for politisaker avsluttet sin prosedyre onsdag med å be juryen om å kjenne Jensen skyldig etter tiltalen om grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av en stor mengde narkotika. Forsvarernes svar på dette er at Spesialenheten sak nærmest utelukkende baserer seg på Cappelens tilståelse, og hans tolkninger av ulogisk sammensatt kommunikasjon over 20 år.

– Det er ingen logikk her, sa Katralen gang på gang mens hun kronologisk gikk gjennom den sikrede kommunikasjonen knyttet til 20 innførsler av hasj fra 2004 til 2012.