Syklist omkom etter å ha blitt påkjørt av traktor

Det melder Oslo-politiet på Twitter. I forbindelse med snørydding ble en syklist påkjørt i krysset Sandakerveien/Hans Nielsens Hauges gate, like over Sandaker Senter.

– Ambulanse og lege kom raskt til stedet og satte i gang med livreddende tiltak, men de klarte ikke å redde syklistens liv, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo-politiet til Aftenposten.

Foreløpig vet han ikke mer om ulykken enn at en traktor på vei oppover Sandakerveien kjørte på syklisten i krysset rett nedenfor Sandakersenteret.

Bilder fra stedet viser at det var en åtte tonns traktor påmontert en snøfreser som var involvert i ulykken, og at hendelsen har skjedd like ved fotgjengerovergangen som krysser Sandakerveien.

Området er avsperret og det pågår sporsikring og vitneavhør.

Saken oppdateres.