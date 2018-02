Ja til medisinen Spinraza

Avgjørelsen ble tatt i Beslutningsforum for nye metoder mandag. Spørsmålet om innføring av legemiddelet nusinersen (Spinraza) – med en opprinnelig pris på 1 million kroner per dose – var til behandling for fjerde gang.

– Vi er glade for at denne vanskelige saken har fått en positiv beslutning. Det har vært krevende for pasienter, pårørende, oss i beslutningsforum og også andre involverte, sier leder Lars Vorland i Beslutningsforum.

Fakta: Fakta om SMA og Spinraza Sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) hører til en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges. Spinraza (nusinersen) er den eneste medisinen som kan behandle barn med den svært alvorlige sykdommen. Legemiddelet øker produksjonen av et protein som gjør at mange av barna kan gjenvinne bevegelighet. Det første året trenger barnet seks doser og deretter tre sprøyter årlig.

SV vil at også at voksne personer skal få medisinen.

SV mener at voksne også må få medisinen, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

– SV går videre med forslaget om å tvinge medisinen til det norske markedet ved å bruke TRIPS-regelverket, sier Wilkinson, som mener produsenten Biogen tar for stor profitt.

Prisen var «uetisk høy»

Før møtet hadde myndighetene kommet med et motbud til produsenten Biogen. Saken var eneste tema for telefonmøtet i Beslutningsforum for nye metoder.

Da medisinen ble vurdert første gang, i oktober i fjor, ble avslaget begrunnet med at prisen var «uetisk høy».

I avtalen med Biogen forutsetter Beslutningsforum at det kommer en klausul om rett til nye prisforhandlinger dersom markedssituasjonen endrer seg. Tilbudet fra produsenten Biogen innebærer at en rabattert pris vil gjelde for alle doser som allerede er gitt så langt og for alle barn som innfrir de kriterier som er satt.

Gledens dag

Helsepolitisk talsmann for Høyre, Sveinung Stensland, sier det er en gledens dag.

- Men det er ikke riktig å si at staten har snudd. Det som har skjedd er at staten har lykkes i å få ned prisen på medikamentet gjennom intense forhandlinger. Nå er vi enige om å tilby legemiddelet til dem under 18 år. Spørsmålet som bør stilles er hvorfor det skal ta så lang tid å få en bærekraftig pris for enkelte produsenter, mens man med andre firmaer kommer raskere i havn med forhandlingene, sier Stensland.

- Hvor godt kjenner du til forhandlingene som har pågått?

- Jeg kjenner ikke til detaljene i forhandlingene. Men prisen Norge må betale er garantert lavere enn ved starten av forhandlingene. Det ville vært underlig om Beslutningsforum gikk gjennom denne lidelseshistorien hvis prisen er den samme. Det er ubestridt at Beslutningsforum kom med et motbud i forrige uke for å få dynamikk i forhandlingene, forteller Stensland.

