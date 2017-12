Støre vil ikke si om han har tillit til Giske

– Landsmøtet har valgt nestlederen. Det er det jeg vil si, sa Jonas Gahr Støre på spørsmål fra TV 2 lørdag om han har tillit til nestleder Trond Giske.

Og så la han til:

– Jeg har gittt uttrykk for veldig sterk kritikk og at han har lite å gå på. Men jeg ønsker ikke å kommentere det nærmere, sa han.

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) varslet lørdag at han vil innkalle sentralstyret og landsstyret i januar for å behandle anklagene mot Trond Giske om upassende oppførsel.

– En krevende tid for oss

Støre opplyser til NTB at det bli kalt inn til møte i sentralstyret «rett over nyttår», og sier at han der også vil foreslå et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Landsstyret skal etter planen ikke samles før i mars.

– Det er en krevende tid for oss, og jeg tenker spesielt på de kvinnene som har fortalt om uønskede opplevelser. Det er et felles ansvar å ta oss gjennom dette. Vi trenger å samle rekkene, sier han.

Støre vil ikke kommentere opplysninger fredag kveld om nye varsler som gjelder Trond Giske, og viser til at nestlederen er sykmeldt. Han understreker samtidig at partiet ikke kommenterer om og hvilke varsler de mottar av hensyn til de berørte.

– Det må vi respektere, sier Støre.

Giske sykmeldt

Flertallet av fylkeslederne i Ap har imidlertid uttrykt at de ikke vil kreve Giskes avgang nå.

Fredag meldte Giske på at han har mottatt en sykmelding fra sin lege.

– Presset er blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykmeldt inntil videre, skrev han på sin egen Facebook-side.