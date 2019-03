Det var på Twitter Oslos 110-sentral valgte å komme med hjertesukket:

«I dag har mange prøvd SOS-knappen på sin nye Tesla Modell 3. Når man trykker på denne knappen aktiveres en e-Call alarm som går direkte til 110-sentralen. E-Call/SOS-alarm håndteres som et nød-anrop. TRYKK KUN på SOS-knappen i bilen hvis du er i NØD.»

Tesla bekreftet i slutten av januar at de ville starte sin levering av Model 3, ifølge E24.

Modellen har en SOS-knapp og et nødanropssystem som heter eCall. Trykker man inn knappen, kommer man direkte til brannvesenet. Det var det mange som fikk erfare lørdag.

Bedre informasjon

– Vi må følge det opp når det trykkes på denne knappen, men vi kan ikke forsette med å kjøre ut til alle som bare vil teste. Det har vi ikke kapasitet til, sier Stig Henning Buaas, vaktkommandør ved brann- og redningsetaten i Oslo.

Han sier at de foreløpig vil forsøke å informere bedre om funksjonen.

– Og så må vi må ha en oppfølging med Tesla om dette slik at vi er sikker på at de informerer om denne funksjonen. Så er dette et nytt system der vi må regne med noen barnesykdommer.

eCall

Tesla Modell 3 leveres altså med det felles europeiske nødmeldingssystemet eCAll.

eCall er et nytt nødanropssystem for varsling av trafikkulykker som skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018.

I Norge vil alle eCall-anrop bli videreformidlet direkte til brannvesenets 110-sentraler, som så vil vurdere videre oppfølging og eventuell varsling av de andre nødetatene, ifølge NTB.

Ifølge Justisdepartementet er det forventet at eCall vil medføre en reduksjon i antall trafikkdrepte med 2-10 prosent og en reduksjon i skadenivå på 2-15 prosent på europeisk nivå.