Kvinne (52) alvorlig skadet i skiheisulykke

En annen kvinne ble lettere skadet i hendelsen.

Ulykken skjedde i en T-krokheis. En wire som holdt krokene, slet seg i toppen og traff de to kvinnene, melder politiet i Telemark. Den ene er blitt fløyet til Haukeland med luftambulanse, den andre er transportert til sykehus med ambulanse. Kvinnen som er hardt skadet, skal være 52 år gammel, opplyser Haukeland sykehus. Den andre kvinnen skal være i slutten av 20-årene, skriver Varden.

De første meldingene gikk ut på at det skal ha vært en stolheis som hadde falt ned, men dette viser seg ikke å stemme. Haukelifjell skisenter har bare T-kroker og består av totalt seks skiheiser, ifølge deres egen hjemmeside.

– En motor i heisen skal være ødelagt og forårsaker ulykken, uttaler daglig leder, Stine Bastlien Vinje, i Haukelifjell skisenter til Varden.

Overfor Aftenposten bekrefter Vinje at det har skjedd en ulykke, at to er skadet, men ellers henviser hun til politiet for ytterligere kommentarer.

Politiet har opprettet sak etter ulykken, og Arbeidstilsynet er varslet. Statens jernbanetilsyn er også forsøkt varslet, opplyser politiet.

Det blir gjort undersøkelser av skianlegget, og politiet har snakket med vitner til ulykken.