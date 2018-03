Mann alvorlig skadet etter å hengt fast i et gjerde

– Vi fikk melding om at en mannsperson hang fast i et piggtrådgjerde klokken 3.27, sier operasjonsleder Hans Eirik Thue i Vest politidistrikt til NTB.

Thue sier at da politiet kom til stedet hadde noen folk på stedet fått han ned.

– Det ble oppdaget at han hadde et dypt kutt i lysken og politiet kontaktet helse. Han ble kjørt med ambulanse til akuttmottaket på Haukeland, der legen betegnet ham som alvorlig skadet, sier operasjonslederen.

Melderen skal ha vært beruset, men hvorvidt 24-åringen var det, er uvisst.

– Vi har ikke noen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Vi har heller ikke oversikt over hendelsesforløpet. Men det er jo snakk om et gammeldags gjerde med pigger på toppen, så det er jo nok så klart at det ikke er ønsket at man skal klatre over, sier Thue.