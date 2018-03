Kjell Inge Røkke fikk ikke stoppet forfatter Henrik Langelands bok om Aker. Nå svarer han på forlagets utgivelse med å legge manuset ut gratis på nett.

– Et fiffig grep, en overraskende variant, sier Langeland da Aftenposten møter ham like etter at Røkke publiserte bokmanuskriptet på konsernets hjemmeside torsdag.

Planen var egentlig å gå til Kobberhaugen på ski, men på vei opp til Sognsvann begynte meldingene å tikke inn om at Røkke hadde publisert hans bokmanus på nett.

- Jeg har sluttet å la meg overraske hva angår Akers forhold til hva som er sant, og hva som ikke er det, sier en oppgitt Langeland. Han mener Røkkes utsagn inneholder uriktige påstander.

Tiden forlag, som skulle utgi jubileumsboken om Aker-konsernet, skal ha planer om å utgi boken allerede neste uke.

Det var i 2014 at forfatteren ble engasjert til å skrive boken, men samarbeidet mellom dem havarerte like før jul.

Røkke og Tiden Forlag skal ikke ha kommet til enighet. På nyåret endte forhandlingene uten resultat. Forlaget ville deretter gi ut boken mot Røkkes vilje.

– Et grovt medieetisk overtramp

Torsdag ettermiddag valgte altså Røkke å utgi manuset på selskapet Akers egen nettside. Her kommenterer han hvorfor det endte med konflikt slik:

– Det ble mange tilfeldige og tabloide fargeklatter for å beskrive selskapets hovedperson, og få lange linjer som forteller om Akers rolle i industri- og kunnskapsutviklingen her i landet.

«De ble lovet å få manus til gjennomsyn og godkjenning etter intervjuer, og det har ikke skjedd», skriver blant annet Røkke i forordet.

– Dette stemmer ikke. Alle som er omfattende presentert i boken gitt mulighet til sitatsjekk. De har fått rikelig anledning til å gå gjennom alt sammen, sier Langeland.

Ifølge Røkke publiserer de nå bokmanuset for at de som er interessert skal slippe å betale for det. Han understreker imidlertid at manuskriptet ikke er kvalitetssikret fra Akers side.

Ifølge Akers informasjonsdirektør, Atle Kigen, er det at Tiden Norsk Forlag gir ut manusutkastet som bok hans «største nedtur i løpet av 12 år i Aker».

– I mine øyne er dette et grovt medieetisk overtramp. Mitt inntrykk er at forlaget, med hjelp fra forfatteren, i lang tid har ønsket å ta medieregien for å oppnå publisitet og vekke interesse, , skriver han.

Skar seg høsten 2016

Boken er en sannferdig og positiv fremstilling av Røkke, mener forfatter Henrik Langeland.

- Jeg har aldri hatt noen annen intensjon enn å skrive en positiv bok om Aker, sier han.

- Men det er ikke til å komme utenom at Røkkes personlighet og livsmønster har preget den norske offentligheten og derigjen offentlighetens forhold til Aker. Når han kjører racerbåt i Arendal, så betyr det noe for hvordan Aker fremstår i norsk offentlighet.

Ifølge Langeland skar det seg høsten 2016. Da han fikk manuskriptet i retur inneholdt det, ifølge forfatteren, over 230 endringsforslag. Noe var uproblematisk å rette, mens andre rettelser gikk på bekostning av han integritet som forfatter, mener han.

- Skulle dette endres, ga jeg beskjed om at da er det ikke lenger naturlig for meg å ha navnet mitt på boken. Da svarte de umiddelbart med å stoppe lønnen min, sier han.

Blant annet skal Aker ha krevd å utelate Tore Tønne-saken fra boken, ifølge Langeland.

Fikk beskjed på et lunsjmøte

– Jeg føler jeg har strukket meg veldig langt, sier forfatteren. Ifølge ham ble manuskriptet levert for to år siden. Først åtte måneder senere får Langeland beskjed på et lunsjmøte, der Røkke også dukker opp, at dette ikke ble den boken Røkke hadde sett for seg.

Langeland har imidlertid ikke noe imot at boken blir publisert på konsernets hjemmeside.

- Jeg er glad for at boken blir lest, om det er på nett eller papir er ikke så viktig.

– Hvorfor sa du ja til prosjektet?

- Fordi jeg alltid har oppfattet Aker som et av de mest sentrale og interessante norske industriselskapene. Jeg ønsket å se på hvordan Aker har formet Norge og hvordan Norge har formet Aker. Men også fordi Kjell Inge Røkke har vært eksponent for samfunnsendringen i Norge.

Skal utgi boken

Forlagssjef i Tiden, Richard Aarø, sier til Aftenposten torsdag ettermiddag at boken nå er sendt til trykkeriet. Allerede neste uke vil boken være til salgs i butikker.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av dette med opphavsrettseksperter. De konkluderer entydig med at utgivelsesretten er intakt, til tross for at Aker ikke ønsker å utgi den som jubileumsbok. Vi er forleggere og har en bok vi mener fortjener å bli utgitt, sier Aarø til Aftenposten.

- Retten til å utgi boken er overdratt til oss. Hvis det er noen som krenker noen rettigheter, så er det Aker-konsernet. Men vi kommer ikke til å forfølge denne saken.

Aarø mener det hele er uforståelig.

– Aker kommer godt ut av det, og at dette er en veldig interessant historie. Men en utgivelsesrett står sterkt. Hvis det hadde stått i avtalen at vi trenger Akers samtykke for å utgi boken, så hadde vi ikke gitt ut boken.

Har skrevet forord

I nettutgivelsens forord, skriver Kjell Inge Røkke blant annet dette:

«Langeland skriver i en e-post ved oversendelse av siste manusutkast 17. februar 2017: «Mediefremstillingen av Kjell Inge Røkke som playboy er nedtonet». Dette er et eksempel på et inntrykk som forfatteren lenge ville ha med i boken. Denne siden er behørig dekket i Se og Hør, VG, Dagbladet og finanspressen gjennom mange år – og uten at forfatteren hadde noe nytt å melde. Vi skjønner ikke relevansen til Aker. Dessverre måtte vi konkludere at heller ikke det siste manusutkastet holdt mål. Derfor benyttet vi oss av Akers rett, som både forfatter og forlag kjente utmerket godt, til å avslutte bokprosjektet. Etter at media skrev om det, er vi også gjort oppmerksomme på at Langeland ikke har overholdt sin muntlige avtale med intervjuobjekter. De ble lovet å få manus til gjennomsyn og godkjenning etter intervjuer, og det har ikke skjedd, noe som gjør oss enda sikrere på at dette ikke er et bokmanus som Aker kan stille seg bak. Aker har betalt Langeland og Tiden Norsk Forlag tilsammen rundt 4 millioner kroner for å gjøre jobben. Aker kjøpte og betalte for en tjeneste som til slutt viste seg ikke å holde mål. Vi sitter på opphavsretten og eiendomsretten til boken»