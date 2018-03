Flytoget hopper av konkurransen om få kjøre tog på Sørlandsbanen

Klokken 12 torsdag går fristen ut for å levere anbud på det som kalles Jernbanepakke Sør, Sørlandsbanen, Jærbanen (lokalbanen til Stavanger) og Arendalsbanen.

Det er Jernbanedirektoratet som tar imot anbudene, og som skal avgjøre hvem som i fremtiden får kjøre tog lengst sør i Norge. Valget skal tas innen juni. Den 19. juni 2019 skal vinneren være i sving på strekningene.

Prosessen er en del av Regjeringens jernbanereform, der private aktører skal konkurrere med NSB om å frakte passasjerer på det norske jernbanenettet.

Fungerende jernbanedirektør Christoffer Serck-Hanssen sier til Aftenposten at de ikke kommer til å offentliggjøre hvor mange selskaper som har søkt, eller hvilke de er.

Men han bekrefter at det dreier seg om «mange selskaper».

SÅ GODE ER KONKURRENTENE: Her er Aftenpostens vurdering av selskapene som var kvalifisert til å delta i anbudskonkurransen.

SJ, men ikke Flytoget

Overfor Aftenposten bekrefter SJs direktør for internasjonal ekspansjon, Thomas Sibersky, at de er med i konkurransen. På årets Jernbaneforum i Oslo kommende uke skal selskapet fortelle hva de kan bidra med i Norge, og ev. gjøre bedre enn NSB.

Her gir han en smakebit:

– Vi har nå lang erfaring i å leve med konkurranse. Den innebærer at vi hele tiden må bli bedre, dag for dag. Gjør vi ikke det går kundene til andre. Bare det at det blir konkurranse gir en bedre situasjon for kundene.

– Kan du gi eksempler på hvordan dere er blitt bedre?

– Kundene får et bedre tilbud, før, under og etter reisen. De får bedre servering om bord. Vi tilbyr differensierte priser og har gode betalingsløsninger for kundene.

– Men i Norge er det staten som styrer prisene og selskapet som er utskilt fra NSB, Entur, som skal stå for alt med billetter?

– Ja, vi må tilpasse oss regelverket. Men vi får likevel gode muligheter til å vise hva vi kan, sier Sibersky.

Kommer MTR fra Honkong?

Også administrerende direktør i Norden for Hongkong-baserte MTR, Mats Johannesson. MTR har vunnet en rekke jernbanekonkurranser over store deler av verden, også i Sverige.

I dag er selskapet ett av tre som kjører mellom Stockholm og Göteborg. MTR har også overtatt lokaltogtrafikken rundt Stockholm, og driften av T-banen her.

Torsdag formiddag avviser selskapet overfor Aftenposten å bekrefte at de har sendt inn anbud på Jernbanepakke Sør. Selskapet har flere ganger tidligere varslet at de vil være med i konkurransen i Norge.

Olav Olsen

Derfor hopper Flytoget av

Flytoget, som i en årrekke har uttalt at de kunne tenke seg å kjøre blant annet på Sørlandsbanen, har hoppet av.

Det bekrefter administrerende direktør Philipp Engerdal overfor Aftenposten.

– Vi har vært med i hele prosessen, med intensjon om å delta. Men etter en helhetsvurdering er vi kommet til at å kjøre tog her ikke gir store synergieffekter med det vi driver med i dag, sier Engerdal.

Dette er grunnene han oppgir til at selskapet trekker seg:

De får ikke bruke eget materiell.

De får ikke bruke egne salgssystemer.

De har ikke tariffordninger som er landsdekkene, med tanke på å bruke folk som er ansatt i selskapet i dag.

Kontrakten vil gjelde for 8–10 år. Det er lang tid, og innebærer en risiko.

I den aktuelle perioden vil det være mye bygging av ny jernbane både ved Kristiansand og Stavanger. Det blir mye buss for tog.

– Vår sterke merkevare i dag kan skape forventninger som det ikke er sikkert vi kan leve opp til, sier Engerdal.