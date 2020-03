Unntakstilstand, hjemmekontor og alvorsstemning kan by på utfordringer for både fysisk og psykisk helse. Ekspertene gir deg tipsene for å ivareta helsen i krisetider.

Siden torsdag forrige uke har helsemyndighetene bedt oss om å være hjemme mest mulig. Samtidig viser tallene at vi handler mer: Netthandeltjenesten Kolonial ser en seksdobling i daglig etterspørsel fra sine kunder, og 34 prosents økning i kjøp av snacks og godteri.

Vinmonopolet har økt sitt salg fra 1,6 millioner liter drikke i løpet av en vanlig uke, til 2,1 millioner liter den siste uken. Hvordan ivaretar du helsen når transport av tunge handleposer er den eneste styrketreningen? Se listen over ekspertenes tips for å unngå «koronakroppen», nederst i artikkelen. Blir mer fysen i unntakstilstand Gry Traaen – Jeg kjenner på det selv når det ikke er faste tider å forholde seg til. Det går fort lang tid mellom måltidene, og det er blitt tettere mellom taco og barnas favorittmåltider, for det er jo litt unntakstilstand, sier Anette Skarpaas Ramm. Hun er klinisk ernæringsfysiolog ved blant annet Volvat i Oslo. Nå har hun hjemmekontor med to barn. – Når det blir lenger mellom måltidene, er det også lett å bli fysen på noe. Da er det viktig å kunne skille på om du faktisk er sulten eller ikke, sier Skarpaas Ramm. Twitter – Kriser løses best uten vin Ingen grensehandel. Taxfree og restaurantene stenges. I denne situasjonen er det naturlig at Vinmonopolets salg øker som en erstatning for andre tilbud. – I andre dramatiske situasjoner, som 11. september og 22. juli, opplevde vi faktisk en liten nedgang i alkoholsalget. Vi håper folk er opptatt av å skape trygge arenaer på hjemmebane, selv om vårt salg øker, sier Jens Nordahl i Vinmonopolet. Han beroliger kundene med at det ikke er behov for hamstring, og at de har godt med varer tilgjengelig. – Rødvin på papp har økt klart mest, og pappvin har en større andel av salget enn på samme tid i fjor. Brennevin har derimot gått noe ned, så det er ingen tegn til at det brukes som desinfiseringsmiddel, sier Nordahl og legger til: – Kriser løses best uten vin. Vinmonopolet – Rutiner hjelper deg å sette grenser – Å spise for mye kan dekke opp for mange typer følelser, man «svelger unna». Hvis vi forstår hva følelsen egentlig innebærer, og gjør noe med den, er det lettere å ta kontroll, sier Ellen Anker-Nilssen. Hun er terapeut i Mat & Følelser og har hovedfag i spesialpedagogikk med fordypning i trøstespising, mat og følelser. Hun er på vei ut på tur da Aftenposten ringer, et valg hun anbefaler dem som fristes av mye småspising hjemme. Hun sier at hverdagen hjelper oss å sette grenser fordi vi har faste tidspunkt for arbeidstid og måltider. Hjemme blir kjøleskapet mer tilgjengelig og grensene mindre tydeligere. – Ved å planlegge måltider og spising blir du mer bevisst på hva som skjer, sier Anker-Nilssen. Twitter Ekspertenes tips for å unngå «koronakroppen»: Ha alltid frukt, grønnsaker og bær i skapet. Husk å ta ut og skrelle og dele opp frukten. Den maten du ønsker å spise, skal være tilgjengelig.

Om du har barn, kan du bruke tiden til å skape gode vaner med dem. Lag middag sammen, og la dem hjelpe til med å dekke på.

Arbeidsdagen må startes, pauses og stoppes.

Sett frem en begrenset mengde av maten du synes er både lur og god.

Planlegg hva du skal gjøre i stedet for å småspise, gjerne så konkret som mulig, for eksempel «gå tur i 20 minutter klokken 14.00».

Før dagbok, og hold oversikt over den aktiviteten du får til daglig. Ett alternativ er en kort gåtur før arbeidsdagen starter hjemme. Kilder: Guro Hoftun, Ellen Anker-Nilssen, Anette Skarpstad Ramm